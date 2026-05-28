Σκηνές που θύμιζαν κινηματογραφική καταδίωξη εκτυλίχθηκαν το απόγευμα της Τρίτης (26/5) στη βόρεια πλευρά της Λαμίας, όταν αστυνομικοί επιχείρησαν να ακινητοποιήσουν ένα μπλε αυτοκίνητο, ύποπτο για διακίνηση ναρκωτικών.

Το όχημα πραγματοποίησε επικίνδυνους ελιγμούς και, αναπτύσσοντας ιλιγγιώδη ταχύτητα, διέφυγε προς τον περιφερειακό δρόμο Λαμίας – Δομοκού. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το lamiareport.gr, ο νεαρός οδηγός κινήθηκε αρχικά με ανθρωποκτόνο πρόθεση εναντίον αστυνομικού, ο οποίος απέφυγε το χτύπημα την τελευταία στιγμή. Ο αστυνομικός απάντησε πυροβολώντας στα λάστιχα του οχήματος, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Το μπλε αυτοκίνητο διέσχισε με μεγάλη ταχύτητα την οδό Αλύτρωτων Πατρίδων, τη στιγμή που πολλοί πολίτες – κυρίως παιδιά – κατευθύνονταν προς το γήπεδο των Γαλανέικων και από θαύμα δεν σημειώθηκε κάποιο σοβαρότερο περιστατικό.

Η καταδίωξη και οι συλλήψεις

Όπως έγινε γνωστό, πριν την καταδίωξη οι δύο συλληφθέντες είχαν μεταβεί σε σημείο όπου υπάρχουν θυρίδες, προκειμένου να παραλάβουν δέμα που περιείχε ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης μικτού βάρους 40 γραμμαρίων. Κατά τη διάρκεια της φυγής τους πέταξαν το σακουλάκι από το παράθυρο, ωστόσο οι αστυνομικοί που τους καταδίωκαν, το εντόπισαν και το περισυνέλεξαν.

Ο συλληφθείς φέρεται να έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις διωκτικές αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών. Μαζί με την 25χρονη, οδηγήθηκαν το μεσημέρι της Πέμπτης (28/5) στην Εισαγγελία Πρωτοδικών και παραπέμφθηκαν σε κύρια ανάκριση με τις κατηγορίες της απόπειρας ανθρωποκτονίας με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, της επικίνδυνης οδήγησης που θα μπορούσε να προκαλέσει κίνδυνο για άνθρωπο, καθώς και της διακίνησης ναρκωτικών κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση.

Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν την Παρασκευή 29 Μαΐου το μεσημέρι.