Στη διαφάνεια του κόμματος ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα στάθηκε, μιλώντας στην εκπομπή LIVE NEWS, η εκπρόσωπός του Θεώνη Κουφονικολάκου, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ας περάσουν από τα γραφεία να δουν τα τιμολόγια, να δουν τι έχει δηλωθεί, να δουν ότι όλα είναι καθ’ όλα διαφανή και επίσης μαζί ας φέρουν και τους φακέλους για τα χρέη των δικών τους κομμάτων. Ιδίως για τον κύριο Γεωργιάδη, θα επιμείνω να μας φέρει τον φάκελο με τα 530 εκατομμύρια που χρωστάει το κόμμα του και σε τράπεζες και να μας πει και τι πλάνο αποπληρωμής υπάρχει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η κ. Κουφονικολάκου πρόσθεσε πως «ο πιο δύσπιστος πολίτης ποτέ δεν είχε αμφιβολία για την εντιμότητα του Αλέξη Τσίπρα», υπογραμμίζοντας ότι αυτό αποτελεί στοιχείο που έμεινε αλώβητο παρά τη φθορά των τελευταίων ετών. Αναφερόμενη στο Ινστιτούτο Τσίπρα (ΙΝΑΤ), σημείωσε ότι η δραστηριότητά του ήταν χαμηλής κλίμακας και βασίστηκε στη συμβολή φίλων και μελών του.

Παράλληλα, έκανε λόγο για έναν «περίεργο αντιπερισπασμό» τη στιγμή που, όπως είπε, «η ελληνική κοινωνία ταλανίζεται από βαθιά διαφθορά». Αναφέρθηκε σε υποθέσεις όπως ο ΟΠΕΚΕΠΕ, οι υποκλοπές και η αρχειοθέτηση υποθέσεων από τον Άρειο Πάγο, επισημαίνοντας τη διάρρηξη της εμπιστοσύνης των πολιτών προς την κυβέρνηση και τους θεσμούς.

«Οι πολίτες δεν έχουν εμπιστοσύνη σε κανέναν. Απαξιώνουν, αποδομούν τα πάντα. Είναι κάτι που πρέπει να λυθεί στη βάση στιβαρών προγραμματικών θέσεων. Τι λέμε εμείς; Ανοιχτοί είμαστε, διαφανείς είμαστε και θέλουμε να καταστήσουμε σαφείς τις προγραμματικές μας θέσεις», τόνισε.

Αναφορά στη διαφθορά και τα σκάνδαλα

Αναφορικά με τη διαφθορά και τα σκάνδαλα, η κ. Κουφονικολάκου δήλωσε: «Έχουμε ονόματα υπουργών που να εμπλέκονται από την περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ; Είναι πολύ βασικό αυτό που σας λέω. Οι υπουργοί και οι άνθρωποι που πολιτεύτηκαν τότε δεν έβαλαν το χέρι τους στο μέλι και αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε».

Υπενθύμισε ότι η περίοδος 2015-2019 ήταν «μια περίοδος μνημονιακής συγκυρίας», κατά την οποία «όλη η προσοχή είχε δοθεί στο να βγει η χώρα από το μνημόνιο». Όπως σημείωσε, «η έξοδος επιτεύχθηκε με χαμηλότερους δημοσιονομικούς στόχους και συνεχείς επαναδιαπραγματεύσεις».

«Σε ό,τι αφορά στη διαφθορά, που είναι συνεχή στη δημόσια διοίκηση και που το αναγνωρίζουμε και το βλέπουμε, προσερχόμαστε με συγκεκριμένες θέσεις. Δεν αφήνουμε τίποτα στον αέρα, δεν υποσχόμαστε τίποτα γενικόλογα. Έχουμε ένα πρόγραμμα με διαφάνεια», υπογράμμισε.

«Έχει άγχος ο κ. Ανδρουλάκης»

Η κ. Κουφονικολάκου σχολίασε και τις δηλώσεις του κ. Ανδρουλάκη περί «μιντιακής στήριξης» προς τον Αλέξη Τσίπρα. «Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και το περίκλειστο σύστημα που τον περιβάλλει βρίσκεται σε μία αξιοσημείωτη αμφιθυμία “δεν σχολιάζω το νέο κόμμα Τσίπρα, θα σχολιάσω το νέο κόμμα Τσίπρα”, η οποία δημιουργεί προβληματισμό. Για μένα προδίδει άγχος. Είναι το άγχος της επιβίωσης», ανέφερε.

Τόνισε ακόμη ότι «δεν υπάρχουν τέτοια συμφέροντα που στηρίζουν το νέο κόμμα και τον Τσίπρα» και πως στόχος είναι «να παρουσιαστούν οι θέσεις, να υπάρξει διαβούλευση και να δοθεί βάρος στον συντονισμό και την αποτελεσματικότητα».