Σε τροχιά ενός νέου, φιλόδοξου μετασχηματισμού έχει εισέλθει η ΔΕΗ, με τη διοίκηση του ομίλου να μεταφέρει πλέον το βάρος από την παραδοσιακή ενέργεια και τα δίκτυα, στις ψηφιακές υποδομές, τα data centers.

Το αναπτυξιακό σχέδιο του Ομίλου συνδέεται πλέον άμεσα με την έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης διεθνώς, τις αυξανόμενες ανάγκες των hyperscalers και τη μάχη για ισχυρές ευρωπαϊκές ψηφιακές υποδομές, σε μια αγορά όπου η ζήτηση αυξάνεται το τελευταίο διάστημα με εκρηκτικούς ρυθμούς.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Γιώργος Στάσσης έχει ήδη δώσει το στίγμα για το τι θα ακολουθήσει το επόμενο διάστημα καθώς σημαντικό μέρος από τα κεφάλαια που αντλήθηκαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του Ομίλου θα κατευθυνθούν στην υλοποίηση των data centers.

Στο όλο εγχείρημα κομβικό ρόλο έχει το νέο «Powertec» σχέδιο της ΔΕΗ στη Δυτική Μακεδονία και ειδικότερα η περιοχή της Κοζάνης, με την ανάπτυξη ενός big data center στις εγκαταστάσεις του πρώην ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, που θα είναι ένα υπερσύγχρονο ενεργειακό και τεχνολογικό hub διεθνούς εμβέλειας. Το συνολικό ύψος της επένδυσης για το Data Center εκτιμάτε ότι θα φτάσει στα 7 δισ. ευρώ.

Στην πρώτη αυτή φάση, η ΔΕΗ αναμένεται να επενδύσει περίπου 1,2 δισ. ευρώ σε ενεργειακές και συνοδευτικές υποδομές, ενώ ο hyperscaler 2,5 δισ. ευρώ για εξοπλισμό, ανάπτυξη, servers και ψηφιακές εγκαταστάσεις. Αρχικά προβλέπεται η ανάπτυξη data center ισχύος 300 MW, με δυνατότητα όμως επέκτασης έως και το 1 GW. Ηδη εξελίσσονται οι διαπραγματεύσεις με τρεις μεγάλους hyperscalers οι οποίες εκτιμάται ότι θα έχουν ολοκληρωθεί πριν το τέλος του έτους ώστε το data center να τεθεί σε λειτουργία έως το 2028.

Το μοντέλο που φαίνεται ότι θα ακολουθηθεί είναι η ΔΕΗ να αναλάβει το ενεργειακό σκέλος που αφορά ηλεκτρικές υποδομές, γη, δίκτυα και τηλεπικοινωνιακές διασυνδέσεις, ενώ ο στρατηγικός συνεργάτης που θα επιλεγεί θα εισφέρει τον τεχνολογικό εξοπλισμό υψηλής υπολογιστικής ισχύος και τη λειτουργία των συστημάτων, επενδύσεις που θα είναι σε κλίμακα τρεις φορές του ποσού που θα δαπανήσει η ΔΕΗ.

Το μείγμα

Σύμφωνα με την αγορά η ΔΕΗ διαθέτει το μείγμα που μπορούν να οδηγήσουν την επένδυση σε επιτυχία καθώς συνδυάζει την ενέργεια, τις διαθέσιμες εκτάσεις, τα δίκτυα και τη δυνατότητα υποστήριξης μεγάλων ενεργειακών φορτίων, παραμέτρους που για τους ενδιαφερόμενους επενδυτές προδικάζουν την επιτυχία του εγχειρήματος.

Παράγοντες της αγοράς κάνουν λόγο για αυξημένο ενδιαφέρον διεθνών επενδυτικών κεφαλαίων γύρω από το project της ΔΕΗ στη Δυτική Μακεδονία με το επόμενο εξάμηνο να είναι κρίσιμο για την ωρίμαση του έργου και τις πρώτες σημαντικές ανακοινώσεις γύρω από συνεργασίες με επενδυτές. Πάντως εφόσον το έργο επεκταθεί προς το 1 GW, το συνολικό οικονομικό αποτύπωμά του, συμπεριλαμβανομένων των ενεργειακών εγκαταστάσεων, των τηλεπικοινωνιακών υποδομών, των ψηφιακών υπηρεσιών και των επενδύσεων από hyperscalers, μπορεί να ξεπεράσει ακόμη και τα 20 δισ. ευρώ σε βάθος χρόνου.