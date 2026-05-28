Πολύ πριν από την εποχή των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης των πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων που υπόσχονταν να ανατρέψουν τον τομέα της ανάπτυξης λογισμικού, μάθαινα να προγραμματίζω με τον δύσκολο τρόπο.

Ηταν στα μέσα της δεκαετίας του 2000 και ήμουν παιδί με ανεξέλεγκτη πρόσβαση στον οικογενειακό υπολογιστή. Με τη βοήθεια ενός βασικού προγράμματος επεξεργασίας κειμένου, έμαθα από το μηδέν πώς να φτιάχνω ιστοσελίδες – πρώτα βασικές, και στη συνέχεια ολοένα και πιο περίπλοκες. Τα αποτελέσματα δεν ήταν ποτέ τόσο όμορφα ή στιλβωμένα όσο στη φαντασία μου, αλλά μπορούσα να ζήσω με αυτό, επειδή μάθαινα μια τέχνη. Δεν ένιωσα ποτέ χαμένες τις επίπονες ώρες εντοπισμού σφαλμάτων και μελέτης άγνωστης τεκμηρίωσης για έργα που τελικά εγκατέλειψα.

Ολα αυτά ακούγονται τόσο γραφικά τώρα, σε μια εποχή που ο καθένας μπορεί να δημιουργήσει μια κομψή εφαρμογή χρησιμοποιώντας το Codex της OpenAI ή το Claude Code της Anthropic και μαθητές που έχουν εγκαταλείψει το λύκειο συγκεντρώνουν εκατομμύρια για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις τεχνητής νοημοσύνης τους.

Καθώς γράφω αυτό, βρισκόμαστε στη μέση της φούσκας της τεχνητής νοημοσύνης. Τρισεκατομμύρια δολάρια προβλέπεται να δαπανηθούν σε κέντρα δεδομένων. Οι εταιρείες που καταγράφουν έσοδα ρεκόρ ξεκινούν μαζικές απολύσεις προκειμένου να επενδύσουν περισσότερο στην τεχνητή νοημοσύνη, ενώ οι εργαζόμενοι που παραμένουν αισθάνονται πίεση να μεγιστοποιήσουν τη δική τους χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για να παραμείνουν ανταγωνιστικοί. Οι άνθρωποι χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη για να γράψουν τους γαμήλιους όρκους τους και μάλιστα ερωτεύονται την ίδια την τεχνητή νοημοσύνη.

Ακόμα και καθώς έρχονται στο φως περισσότερες πληροφορίες που θα έπρεπε να μας κάνουν όλους σκεπτικιστές – η σκιά των στελεχών του κλάδου, οι οικονομικές ανησυχίες, οι περιβαλλοντικές συνέπειες, ο αρνητικός αντίκτυπος στις συνθήκες εργασίας – ο κόσμος παραμένει παγιδευμένος στη φρενίτιδα της τεχνητής νοημοσύνης. Υπάρχουν τόσο πολλά χρήματα και δύναμη πίσω από αυτό που το να την αμφισβητήσω είναι τόσο απελπιστικό όσο το να αμφισβητήσω μια θεϊκή αρχή.

Σε έναν κόσμο όπου η αποτελεσματικότητα και η ευκολία έχουν γίνει οχήματα για την προώθηση της εταιρικής απληστίας, η ταλαιπωρία και η αναποτελεσματικότητα μπορεί απλώς να είναι το κόστος της διατήρησης της ανθρώπινης φύσης μου, της οικοδόμησης χαρακτήρα. Ακολουθώ ένα μονοπάτι που πιστεύω ότι θα με βοηθήσει να γίνω το είδος του ατόμου που θέλω να είμαι: άτομο βαθιά ριζωμένο στον κόσμο, που κινείται με πρόθεση και ακεραιότητα.

Φυσικά, αυτό το μονοπάτι συνοδεύεται από ορισμένα ανταλλάγματα – μια άλλη εκδοχή του εαυτού μου ως μισθοφόρος θα μπορούσε να τα βγάζει πέρα σε μια νεοσύστατη επιχείρηση τεχνητής νοημοσύνης αυτή τη στιγμή. Αλλά ξέρω για ποιες αξίες θέλω να αγωνιστώ. Νομίζω ότι τα ανταλλάγματα αξίζουν τον κόπο.

Η Γουέντι Λιου είναι συγγραφέας με έδρα το Σαν Φρανσίσκο