Ο Ολυμπιακός επιστρέφει στη δράση της Stoiximan GBL, υποδεχόμενος την ΑΕΚ στο Game 1 της ημιτελικής σειράς (28/5, 20:15), σε ένα ματς που σηματοδοτεί την επανεκκίνηση των εγχώριων υποχρεώσεων μετά την κατάκτηση της EuroLeague.

Οι «ερυθρόλευκοι» θα παραταχθούν με σημαντικές απουσίες, καθώς εκτός αποστολής έμειναν οι Νίκολα Μιλουτίνοφ και Εβάν Φουρνιέ, οι οποίοι δεν θα αγωνιστούν για λόγους ξεκούρασης.

Παράλληλα, εκτός οκτάδας ξένων για το πρωτάθλημα βρίσκονται οι Σακίλ ΜακΚίσικ, Κόρι Τζόσεφ και Μουσταφά Φαλ, περιορίζοντας τις επιλογές του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Στη διάθεσή του βρίσκονται οι:

Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Κώστας Παπανικολάου, Σάσα Βεζένκοβ, Όμηρος Νετζήπογλου, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Τόμας Γουόκαπ, Φρανκ Νιλικίνα, Μόντε Μόρις, Άλεκ Πίτερς, Τάισον Γουόρντ, Ντόντα Χολ και Ταιρίκ Τζόουνς.