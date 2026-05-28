Σε Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, ύψους 2.749.992 € προχώρησε προ ημερών ο Μάριος Ηλιόπουλος. Η κίνηση αυτή ήταν απαραίτητη προκειμένου να διευθετηθούν κάποιες εκκρεμότητες που υπήρχαν ενόψει του ισολογισμού, ο οποίος θα πρέπει να κλείσει στο τέλος του Ιουνίου.

Συνολικά λοιπόν και επίσημα (μέσω των δύο ΑΜΚ), τα χρήματα που έχει βάλει στην ΠΑΕ ΑΕΚ ο Μάριος Ηλιόπουλος από τη μέρα που την αγόρασε, ανέρχονται στο ποσό των 11.759.992 ευρώ.

Σύμφωνα με τον ισολογισμό της ΠΑΕ ΑΕΚ, της σεζόν 2024-2025 (τον τελευταίο δηλαδή, αυτόν που εγκρίθηκε στις 9 Οκτωβρίου του 2025, πριν από εφτά μήνες), τον οποίο υπέγραψαν οι κ.κ. Ασλανίδης, Λυσάνδρου, Χρηστάκος και Σακελλαρίου, στις ταμειακές ροές από χρηματικές δραστηριότητες υπήρχαν 2.750.000 ευρώ τα οποία προορίζονταν για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

Τα χρήματα αυτά αντιστοιχούν σχεδόν απόλυτα (παρά… 8 ευρώ), στο ποσό το οποίο χρησιμοποιήθηκε για την ΑΜΚ.

Με την κίνηση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο της ΠΑΕ ΑΕΚ πλέον θα ανέρχεται στα 4.490.290 € διαιρούμενο σε 3.207.350 μετοχές ονομαστικής αξίας 1,40 €, εκ των οποίων οι 320.735 μετοχές είναι προνομιούχες ονομαστικές μετά ψήφου και οι υπόλοιπες 2.886.615 είναι κοινές ονομαστικές μετά ψήφου.

Στην προηγούμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΠΑΕ ΑΕΚ από τον Μάριο Ηλιόπουλο (στις 20/1/2025), ύψους 9 εκατ. ευρώ είχε αποφασιστεί η ταυτόχρονη ονομαστική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 2.610.447 € (από τα 4.000.745 € που ήταν όταν παρέλαβε την ΠΑΕ από τον Δημήτρη Μελισανίδη), μέσω της μείωσης της ονομαστικής αξίας των κοινών και προνομιούχων μετοχών της Εταιρείας από 3,5 € σε 1,4 € η κάθε μία, με συμψηφισμό ισόποσων συσσωρευμένων ζημιών παρελθουσών χρήσεων της Εταιρείας.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας είχε οριστεί σε 1.740.298 €, εκ των οποίων ποσοστό 10%, ανήκουν στο ιδρυτικό της Εταιρείας ερασιτεχνικό Αθλητικό Σωματείο (σ. σ. ερασιτεχνική ΑΕΚ).

Σύμφωνα πάντα με τον τελευταίο δημοσιευμένο ισολογισμό της ΠΑΕ ΑΕΚ, οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση (αυτή δηλαδή της σεζόν 2025-2026) ανέρχονται στο ποσό των 20.208.174 €.

ΥΓ: Μία εταιρεία προχωρά σε Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ) κυρίως για να αντλήσει νέα κεφάλαια από τους επενδυτές (της). Αυτά τα κεφάλαια χρησιμοποιούνται για τρεις λόγους: 1). Τη χρηματοδότηση της ανάπτυξής της. 2). Την εξυγίανση των οικονομικών της ή 3). Την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών.