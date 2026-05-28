Σε μια κίνηση που μοιάζει απόλυτα με τον τρόπο που λειτουργεί τα τελευταία χρόνια, ο Ραζβάν Λουτσέσκου παραχώρησε εκτενή συνέντευξη σε Μέσο της πατρίδας του.

Δέκα ημέρες μετά την ολοκλήρωση των αγωνιστικών υποχρεώσεων του ΠΑΟΚ για τη σεζόν που πέρασε, ο προπονητής του Δικεφάλου τοποθετήθηκε για όλα τα ανοιχτά ζητήματα, ακόμη και για θέματα γύρω από τα οποία το προηγούμενο διάστημα κρατούσε κλειστά τα χαρτιά του.

Μέσα από τις δηλώσεις του προέκυψαν αρκετές σημαντικές πληροφορίες, ενώ παράλληλα δημιουργείται και πεδίο ερμηνείας όσων ανέφερε αναφορικά με την επόμενη ημέρα του στον ΠΑΟΚ.

Ο Λουτσέσκου φάνηκε να αφήνει ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα, χωρίς όμως να δίνει ξεκάθαρη απάντηση για το αν θα συνεχίσει στον πάγκο των Ασπρόμαυρων και τη νέα αγωνιστική περίοδο, καθώς άφησε να εννοηθεί πως δεν εξαρτάται απόλυτα από εκείνον.

Την ίδια στιγμή, οι τοποθετήσεις του έδειξαν πως υπάρχει προβληματισμός για όσα συνέβησαν στη διάρκεια της χρονιάς, αλλά και διάθεση να ξεκαθαρίσουν αρκετά πράγματα στις συζητήσεις που αναμένονται με τη διοίκηση.

Ετσι, η συνέντευξη του ρουμάνου τεχνικού έρχεται να δώσει νέα δεδομένα γύρω από το μέλλον του στον ΠΑΟΚ, σε μία περίοδο όπου τα σενάρια συνεχίζονται και κανένα δεν έχει διαψευστεί.

«Εχω ακόμη έναν χρόνο συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ. Εχω δημιουργήσει έναν πολύ βαθύ και ουσιαστικό δεσμό με τον σύλλογο και τον κόσμο εκεί, και αυτό δεν έχει αλλάξει.

Από εκεί και πέρα, υπάρχει ένας ιδιοκτήτης που παίρνει τις δικές του αποφάσεις» ανέφερε για την επόμενη μέρα, ρίχνοντας το μπαλάκι στον Ιβάν Σαββίδη.

Στο κομμάτι των τραυματιών, ο Λουτσέσκου αποφάσισε να μιλήσει για το πρόβλημα που ταλαιπώρησε τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς: «Πριν από τον αγώνα με τον Ολυμπιακό, την προηγούμενη μέρα, υπήρχε ένας αγώνας ποδοβόλεϊ, ο Ζίβκοβιτς, ο αρχηγός μας, έστειλε την μπάλα στο παράθυρο, το παράθυρο έσπασε, ένα κομμάτι αναπήδησε τρία μέτρα και του έκοψε τον μυ, έμεινε εκτός για δυόμισι μήνες» ανέφερε για τον σέρβο ακραίο και για τον Μεϊτέ σημείωσε: «Ο καλύτερός μας παίκτης στις αμυντικές μεταβάσεις, στη δύναμη, στο ποδοσφαιρικό μυαλό, στην προσωπικότητα… έπαιξε-έπαιξε-έπαιξε και κάποια στιγμή βγήκε έξω με πόνο στο ισχίο, έχασε 2,5 μήνες».