Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ElevenLabs, Mati Staniszewski, και στη συνέχεια παρέστη στην υπογραφή μνημονίου κατανόησης μεταξύ της Ελληνικής Κυβέρνησης και της εταιρείας, η οποία συγκαταλέγεται στους πρωτοπόρους στην ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης στον τομέα της φωνής παγκοσμίως.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν τα κύρια πεδία συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών, με αιχμές την αξιοποίηση της τεχνολογίας της ElevenLabs στην πύλη Gov.gr, στον τουρισμό και στη διατήρηση τοπικών διαλέκτων και ιδιωμάτων της Ελλάδας.

Σε ό,τι αφορά το Gov.gr, στόχος είναι να εμπλουτιστούν με φωνητικές λειτουργίες ψηφιοποιημένες υπηρεσίες, ειδικά υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται ευρύτατα από τους πολίτες, διευκολύνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την ισότιμη πρόσβαση και εξυπηρέτηση όλων των χρηστών. Σε δεύτερη φάση θα διερευνηθεί η δυνατότητα φωνητικής διεπαφής, που θα επιτρέπει στους πολίτες να δίνουν φωνητικές εντολές ή να θέτουν προφορικά ερωτήσεις.

Ως προς τον τουρισμό, η τεχνολογία της ElevenLabs προβλέπεται να ενσωματωθεί στην πύλη VisitGreece, να συμβάλλει στην παροχή πληροφόρησης και ξεναγήσεων σε επισκέπτες μουσείων και αρχαιολογικών χώρων, και να βοηθήσει στην ανάδειξη λιγότερο προβεβλημένων προορισμών.

Σχετικά με τη διαφύλαξη του γλωσσικού πλούτου της χώρας μας, θα δημιουργηθεί μία πιλοτική ψηφιακή βιβλιοθήκη τοπικών φωνών και διαλέκτων, σε συνεργασία με το ερευνητικό κέντρο «Αθηνά» και το Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου. Σε πρώτη φάση θα ηχογραφηθεί ο φυσικός λόγος ομιλητών διακριτών διαλέκτων ώστε να χρησιμοποιηθεί ως βάση για τη δημιουργία ψηφιακής φωνής.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης έγινε επίσης ανταλλαγή απόψεων για την πιθανή αξιοποίηση φωνητικών μοντέλων στην πολιτική προστασία, όπου η Ελλάδα ήδη διαθέτει το δοκιμασμένο σύστημα έγκαιρης ειδοποίησης «112», αλλά και για την καλύτερη «επαφή» της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας με το σύγχρονο κοινό.

Στη σύσκεψη έλαβαν επίσης μέρος, από την πλευρά της κυβέρνησης, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου και η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη.

Κατά την έναρξη της συνάντησης, ο Πρωθυπουργός και ο Διευθύνων Σύμβουλος της ElevenLabs είχαν τον ακόλουθο διάλογο :

Κυριάκος Μητσοτάκης: Χαίρομαι ιδιαίτερα που σε καλωσορίζω σήμερα στην Αθήνα, Mati, εσένα και την ομάδα σου, και χαίρομαι πραγματικά για τη συμφωνία που θα υπογράψουμε. Συνήθως, όταν σκεφτόμαστε για την τεχνητή νοημοσύνη, την προσεγγίζουμε μέσα από το πρίσμα των μοντέλων και της υπολογιστικής υποδομής. Και βέβαια, κάνουμε πολλά πράγματα σε αυτόν τον τομέα. Αλλά, στο τέλος της ημέρας, η τεχνητή νοημοσύνη έχει τη δυνατότητα να βελτιώσει πραγματικά τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι ζουν, επικοινωνούν και έχουν πρόσβαση σε ευκαιρίες. Γι’ αυτό και πιστεύω ότι αυτή η συνεργασία που ξεκινάμε σήμερα είναι τόσο σημαντική.

Μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα η δημιουργία ενός προσβάσιμου, ανθρωποκεντρικού ψηφιακού κράτους. Πιστεύω ότι έχουμε σημειώσει τεράστια πρόοδο τα τελευταία χρόνια. Εφαρμόζουμε μία από τις πιο φιλόδοξες στρατηγικές ψηφιακού μετασχηματισμού σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Παρέχουμε περισσότερες από 2.200 ψηφιακές υπηρεσίες στους πολίτες μας. Ασφαλώς, στο παρελθόν θεωρούσαμε το Gov.gr ως μια οθόνη με επιλογές, όπου οι πολίτες πληκτρολογούσαν τα αιτήματά τους, αλλά η τεχνητή νοημοσύνη ανοίγει εντελώς νέες ευκαιρίες για αλληλεπίδραση με το κράτος με έναν τρόπο που έχει πλήρως τη μορφή συζήτησης, είναι πολυγλωσσικός, φωνητικός και, τελικά, πολύ πιο διαισθητικός.

Με συναρπάζουν οι δυνατότητες που μπορούμε να διερευνήσουμε για την ενσωμάτωση αυτής της τεχνολογίας στις ψηφιακές μας υπηρεσίες. Ιδιαίτερα για τους ηλικιωμένους, τα άτομα με αναπηρία και τους Έλληνες του εξωτερικού. Πιστεύω ότι αυτό θα κάνει τεράστια διαφορά.

Ασφαλώς, όμως, χαίρομαι επίσης πολύ που επεκτείνουμε αυτή τη συνεργασία πέρα από τις υπηρεσίες του δημοσίου. Στον τομέα του τουρισμού -και το έχουμε συζητήσει πολλές φορές με την Υπουργό- αυτές οι τεχνολογίες μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά τον κόσμο να βιώσει ό,τι έχει να προσφέρει η Ελλάδα με εντελώς νέους τρόπους και να κάνουν την ιστορία, τον πολιτισμό και τους προορισμούς μας προσβάσιμους σε κάθε γλώσσα.

Με συναρπάζει επίσης η τρίτη πτυχή αυτής της συνεργασίας, η οποία αφορά τη διατήρηση της πλούσιας γλωσσικής μας κληρονομιάς, με τις διάφορες διαλέκτους που εξακολουθούν να ομιλούνται στην Ελλάδα. Δυστυχώς κινδυνεύουμε να χάσουμε μερικές από αυτές και η ικανότητα της τεχνητής νοημοσύνης να καταγράψει αυτόν τον γλωσσικό πλούτο και να τον διατηρήσει ζωντανό για τις μελλοντικές γενιές είναι πραγματικά συναρπαστική.

Με χαροποιεί, λοιπόν, ιδιαίτερα αυτή η συνεργασία. Δεν πρέπει να προσεγγίζουμε την τεχνητή νοημοσύνη, ξέρετε, με φόβο και παθητικότητα. Είμαστε ανοιχτοί στο να συνάψουμε συνεργασίες με καινοτόμες εταιρείες, προκειμένου να τις βοηθήσουμε να δοκιμάσουν τα μοντέλα τους σε εθνικό πλαίσιο. Αυτή ακριβώς είναι η φιλοσοφία που ενσωματώνεται στο μνημόνιο κατανόησης που θα υπογράψουμε και είμαι πραγματικά περήφανος που θα οικοδομήσουμε αυτή τη συνεργασία μαζί.

Οπότε, καλωσορίσατε στην Ελλάδα και χαίρομαι γι’ αυτό το ταξίδι που μόλις αρχίζει.

Mati Staniszewski: Σας ευχαριστώ, κ. Πρωθυπουργέ, για τον ηγετικό σας ρόλο. Ευχαριστώ επίσης την ομάδα σας για τον ηγετικό της ρόλο στους τομείς της τεχνητής νοημοσύνης και των ψηφιακών υπηρεσιών. Είμαι ιδιαίτερα ενθουσιασμένος για το μνημόνιο κατανόησης και, όπως είπατε, για τους τρεις πυλώνες της εφαρμογής του σε 2.200 υπηρεσίες του Δημοσίου καθώς και για την ενίσχυση του τουρισμού και τη διατήρηση των γλωσσών.

Η Ελλάδα αποτελεί από την αρχή σημαντικό μέρος της ElevenLabs. Έχουμε Έλληνα επικεφαλής της έρευνας στη μηχανική, έχουμε Έλληνα που ηγείται των προσπαθειών μας για τη χρήση στο πεδίο, και μερικοί από τους πρώτους εταιρικούς πελάτες μας ήταν από την Ελλάδα. Είμαι, λοιπόν, ακόμα πιο ενθουσιασμένος γι’ αυτό που κάνει η Ελλάδα και χαίρομαι που συμμετέχω, ως προς τη χρήση φωνητικών λειτουργιών, σε αυτή τη φιλόδοξη προσπάθεια.