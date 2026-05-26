Bολές εξαπέλυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τον Αλέξη Τσίπρα, τη Μαρία Καρυστιανου και ΠΑΣΟΚ κατά την έναρξη της συνεδρίασης του υπουργικού. Ο πρωθυπουργός βάζει απέναντι τα τρία κόμματα χωρίς να κατονομάσει τους αρχηγούς. Στην έναρξη της συνεδρίασης του υπουργικού έριξε βάρος και στις ανακοινώσεις για το diesel κίνησης, προαναγγέλλοντας την παραμονή της επιδότησης αλλά σε χαμηλότερο ύψος…..

Συγκεκριμένα στην εισαγωγική του τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης Μητσοτάκης, αναφέρε για το πολιτικό σκηνικό ότι:εξαγγέλλονται νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που φορούν άλλο προσωπείο ενώ είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους.

Υπόγράμμισε επίσης ότι: Θεσμικές, υποτίθεται, δυνάμεις χάνουν τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους, σε μία πολιτική Βαβέλ με κοινό τόπο την καταγγελία της κυβέρνησης – παράδειγμα το ΠΑΣΟΚ που δεν υπερψήφισε την παραμονή Στουρνάρα στην ΤτΕ

Επίσης τόνισε ότι, εμείς στηρίζουμε τα εισόδημα σε έκτακτες κρίσεις και προωθούμε αλλαγές που παγιώνουν την πρόοδο της χώρας

Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός επεσήμανες ότι η επιδότηση του Diesel επεκτείνεται και για τον Ιούνιο, με 15 λεπτά – θα το κρατήσει φθηνότερο κατά 30 λεπτά σε σχέση με Μάρτιο – Τέλη Ιουνίου η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί

Πρόσθεσε επίσης ότι, οι πολίτες αντιλαμβάνονται τη σημασία της σταθερότητας και σιγουριάς εν μέσω αβεβαιότητας – αυτό ήταν και το μήνυμα των εκλογών στην Κύπρο.