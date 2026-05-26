Συναγερμός σήμανε στο Αγρίνιο όταν γυναίκα χρειάστηκε να εισαχθεί στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου στο Ρίο Πατρών μετά από δάγκωμα φιδιού μέσα στο σπίτι της. Η ίδια ανέφερε πως δεν αντιλήφθηκε πώς ακριβώς συνέβη το περιστατικό, καθώς δεν είδε ποτέ το ερπετό, παρά μόνο την πληγή που της προκάλεσε το δάγκωμα.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο Καινούργιο Αγρινίου. Η γυναίκα, αμέσως μετά τη διαπίστωση του τραυματισμού, μεταφέρθηκε με ίδια μέσα στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου, όπου έλαβε τις πρώτες βοήθειες από το ιατρικό προσωπικό.

Ωστόσο, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής της και της ανάγκης για εξειδικευμένη περίθαλψη, κρίθηκε αναγκαία η άμεση διακομιδή της στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο. Εκεί εισήχθη στη ΜΕΘ για παρακολούθηση και αντιμετώπιση των συμπτωμάτων από το δάγκωμα.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση του kainourgiopress, η ασθενής έχει εξέλθει από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και νοσηλεύεται πλέον σε κλινική του νοσοκομείου, με την κατάσταση της υγείας της να παρουσιάζει βελτίωση.