Με αφορμή την εκτεταμένη προβολή στο διαδίκτυο σκευασμάτων για την απώλεια βάρους, από επαγγελματίες υγείας ή/και διάσημα άτομα, υπό το πρόσχημα της ενημέρωσης, ο ΕΟΦ επισημαίνει ότι απαγορεύεται απολύτως η απευθυνόμενη στο κοινό άμεση και έμμεση διαφήμιση συνταγογραφούμενων σκευασμάτων ή η διαφήμισή τους με αναφορά στη δραστική ουσία τους.

Στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας, ο ΕΟΦ διευκρινίζει ότι η οποιαδήποτε μορφή προβολής συνταγογραφούμενων φαρμάκων στο κοινό είναι παράνομη. Η απαγόρευση ισχύει ανεξαρτήτως του τρόπου παρουσίασης ή του προσώπου που την πραγματοποιεί.

Αναφορικά με τα υπό έρευνα φάρμακα, ο Οργανισμός σημειώνει ότι κάθε αναφορά σε σκευάσματα τα οποία βρίσκονται σε στάδιο κλινικών μελετών και δεν διαθέτουν άδεια κυκλοφορίας, καθώς και κάθε άμεση ή έμμεση παρουσίασή τους ως θεραπευτικές επιλογές, θεωρείται παράνομη πράξη.

«Εφιστάται η προσοχή ιδιαίτερα στο καταναλωτικό κοινό για τους σοβαρούς κινδύνους δημόσιας υγείας που συνεπάγεται η κάθε μορφής παράνομη προβολή από επαγγελματίες υγείας και διάσημα/επιδραστικά άτομα στα ΜΜΕ και στο διαδίκτυο των συνταγογραφούμενων και υπό έρευνα φαρμάκων της παραπάνω κατηγορίας, καθώς και η προμήθειά τους από παράνομα δίκτυα διανομής ή η προμήθεια μη αδειοτημένων φαρμάκων», αναφέρει χαρακτηριστικά ο ΕΟΦ.

Τέλος, ο Οργανισμός υπογραμμίζει ότι η ενημέρωση του κοινού για τις νόσους επιτρέπεται μόνο σε γενικό πλαίσιο, χωρίς καμία αναφορά σε συνταγογραφούμενα ή υπό έρευνα φάρμακα, ούτε σε δραστικές ουσίες που θα μπορούσαν να τα υποδηλώνουν έμμεσα.