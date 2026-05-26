Η Ακαδημία Ιατρικών Βασιλικών Κολεγίων της Βρετανίας (AoMRC) προειδοποίησε ότι η χρήση των social media είναι εξίσου επιβλαβής για τα παιδιά όσο και το κάπνισμα, καλώντας το βρετανικό κοινοβούλιο να λάβει άμεσα μέτρα για την προστασία των νέων από τη μακροχρόνια έκθεση στις οθόνες.

Η AoMRC, ο κεντρικός συντονιστικός φορέας των ιατρικών κολεγίων και σχολών της Βρετανίας, παρουσίασε τα ευρήματά της στο πλαίσιο της ανοιχτής διαβούλευσης που έχει ξεκινήσει η κυβέρνηση με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας των παιδιών στο διαδίκτυο.

«Κατατάσσεται μαζί με το κάπνισμα και τη χρήση ζώνης ασφαλείας στα αυτοκίνητα» στις δραστηριότητες που όλοι οι γιατροί θεωρούν επικίνδυνες, σημειώνει η AoMRC, υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα του φαινομένου.

«Λίγα είναι τα ζητήματα στα οποία έχουν συμφωνήσει οι γιατροί τόσο έντονα τα τελευταία χρόνια όσο οι επιπτώσεις που έχει αυτή τη στιγμή στην υγεία των παιδιών και των νέων η απεριόριστη έκθεση στην τεχνολογία και τις συσκευές», προσθέτει η ανακοίνωση.

Ανησυχητικά στοιχεία για τις επιπτώσεις

Περισσότεροι από τους μισούς από τους 132 γιατρούς που συμμετείχαν σε σχετική έρευνα απάντησαν ότι βλέπουν τουλάχιστον μία περίπτωση σωματικής ή ψυχολογικής βλάβης συνδεδεμένης με τη χρήση τεχνολογίας κάθε εβδομάδα. Πάνω από το ένα τρίτο ανέφερε ότι αντιμετωπίζει τέτοια περιστατικά πολλές φορές μέσα στην εβδομάδα.

Οι βλάβες αυτές κυμαίνονται από σωματικά τραύματα –όπως εκείνα που προκαλούνται από τη μίμηση πράξεων ακραίας πορνογραφίας– έως ψυχικά τραύματα παιδιών και εφήβων που εκτίθενται σε βίαιο περιεχόμενο στο διαδίκτυο.

Κυβερνητικές πρωτοβουλίες και διεθνείς εξελίξεις

Η βρετανική κυβέρνηση έχει ξεκινήσει διαβούλευση για τον περιορισμό της πρόσβασης των παιδιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εξετάζοντας μεταξύ άλλων την απαγόρευση χρήσης τους από άτομα κάτω των 16 ετών, καθώς και την επιβολή χρονικών ορίων σε ορισμένες εφαρμογές.

Πέρυσι, η Αυστραλία έγινε η πρώτη χώρα παγκοσμίως που απαγόρευσε τη χρήση των social media από παιδιά κάτω των 16 ετών, ενώ αρκετές ευρωπαϊκές χώρες μελετούν παρόμοια μέτρα.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία περί ασφάλειας του διαδικτύου στη Βρετανία, οι εταιρείες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης υποχρεούνται να λαμβάνουν μέτρα προστασίας των παιδιών από παράνομο ή επιβλαβές περιεχόμενο. Ωστόσο, η κυβέρνηση έχει δεσμευθεί να προχωρήσει σε περαιτέρω δράσεις.

«Το ερώτημα δεν είναι αν θα δράσουμε. Θα δράσουμε, είτε αυτό πρόκειται για απαγόρευση της χρήσης των social media για τα παιδιά κάτω των 16 ετών είτε για περιορισμούς σε βασικά χαρακτηριστικά και λειτουργίες» των εφαρμογών, δήλωσε η Λιζ Κένταλ, υφυπουργός Τεχνολογίας, μιλώντας στο BBC News.