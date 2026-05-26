Ο Ιούνιος αναμένεται ως ο πρώτος μήνας ουσιαστικών εξελίξεων ενόψει της νέας σεζόν στον Άρη, τόσο στο μέτωπο των ελεύσεων όσο και σε εκείνο των αποχωρήσεων που θα καθορίσει τον αριθμό των παικτών οι οποίοι θα αποκτηθούν.

Ο Αρης έχει αρκετή δουλειά μπροστά του και ήδη μία πρώτη εικόνα των αναγκών του, το οποίο σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να αναμένει τις επαφές του Ρούμπεν Ρέγες ως προς τις αποδεσμεύσεις παικτών για να αδειάσει χώρος στο ρόστερ και στο μπάτζετ.

Δύο στόπερ, ένα αριστερό μπακ, δύο χαφ, δύο εξτρέμ, ένας επιτελικός μέσος. Μαζί με έναν ακόμα αριστερό μπακ και έναν τερματοφύλακα, εφόσον δεν μείνουν οι Φρίντεκ και Αθανασιάδης, τότε οι βασικές ανάγκες του Αρη καλύπτονται με 9-10 μεταγραφές.

Στο μεταξύ, ο Αρης περιμένει το… νεύμα της Αλ Ντιρίγια για να ολοκληρωθεί η πώληση του Κλέιτον Ντιαντί. Ο Σενεγαλέζος παραχωρήθηκε δανεικός έναντι 1 εκατ. ευρώ τον περασμένο Σεπτέμβριο στους Σαουδάραβες, με υποχρεωτική αγορά στα 5 εκατ. ευρώ εάν αυτοί εξασφάλιζαν την άνοδο στην 1η κατηγορία.

Αυτή ήρθε το περασμένο Σάββατο με το 2-1 επί της Αλ-Ουλά στα πλέι οφ ανόδου της 2ης κατηγορίας, ανοίγοντας τον δρόμο για την εισροή ενός σημαντικού ποσού στα ταμεία της ομάδας.

Παράλληλα, ανοικτή παραμένει η περίπτωση του Γιώργου Αθανασιάδη. Παρότι οι δύο πλευρές παραμένουν σε απόσταση και η ομάδα βρίσκεται σε αναζήτηση τερματοφύλακα, το θέμα του έλληνα κίπερ δεν έχει κλείσει οριστικά.