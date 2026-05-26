Ο Batu Tate, ένας 27χρονος καλλιτέχνης με καταγωγή από την Τουρκία, εμπνεύστηκε τη δημιουργία ενός νέου σύγχρονου χώρου τέχνης με την ονομασία Mālum, στο κέντρο της Αθήνας και το έκανε πραγματικότητα.

Το όνομά του χώρου όπως λέει «κουβαλά μια διπλή, σχεδόν ποιητική σημασία, η οποία αντανακλά απόλυτα τη φιλοσοφία μας». «Από τη μία πλευρά, η λέξη έχοντας αραβική ρίζα στα τούρκικα δηλώνει το προφανές, αυτό που είναι γνωστό. Από την άλλη, στα λατινικά σημαίνει το “μήλο”, τον αρχέγονο καρπό της δημιουργίας, της επιθυμίας, της γνώσης αλλά και του πειραματισμού. Για εμάς, λοιπόν, το Mālum είναι ένας καρπός συνεργασίας και μια πρόσκληση να αντιμετωπίσουμε την τέχνη χωρίς φίλτρα».

Στον χώρο μαζί με τον Batu Tate συμπράττουν ο ιστορικός τέχνης Κωνσταντίνος Θ. Σπυρόπουλος και η μουσειολόγος Έλενα Λιώση. Και οι τρεις απάντησαν σε ερωτήσεις του tanea.gr για τα σχέδια τους.

Ποιο ήταν το αρχικό όραμα πίσω από τη δημιουργία του Mālum στην Αθήνα και πώς αυτό εξελίχθηκε μέχρι σήμερα;

Το αρχικό όραμα γεννήθηκε από τον καλλιτέχνη και ιδιοκτήτη Batu Tate, με βάση την ανάγκη να δημιουργήσει ένα υγιές, αυτοσυντηρούμενο καλλιτεχνικό οικοσύστημα, μακριά από την εξαντλητική πίεση της καθαρής εμπορευματοποίησης. Κάπου εκεί συναντήθηκε με το όραμα του ιστορικού τέχνης Κωνσταντίνου Θ. Σπυρόπουλου και αργότερα της μουσειολόγου Έλενας Λιώση. Θέλαμε να φτιάξουμε μια κοινότητα όπου οι δημιουργικοί άνθρωποι θα προσφέρουν αλλά και θα λαμβάνουν υποστήριξη αντί να εξαντλούνται απομονωμένοι μέσα στα παραδοσιακά, ανταγωνιστικά συστήματα της αγοράς της τέχνης. Σήμερα, αυτό το όραμα έχει εξελιχθεί σε μια πολυδιάστατη πραγματικότητα. Το Mālum δεν είναι απλώς μια γκαλερί, αλλά ένας ζωντανός οργανισμός: ένας χώρος όπου η ζωή, η τέχνη, η παραγωγή και ο διάλογος συνυπάρχουν οργανικά, λειτουργώντας ταυτόχρονα ως γκαλερί, artists agency και πλατφόρμα ανταλλαγής ιδεών.

Είναι φιλόξενος για νέους καλλιτέχνες ο κόσμος μας και η Ελλάδα ειδικότερα; Γιατί;

Ο σύγχρονος κόσμος της τέχνης συχνά γίνεται σκληρός και ελιτίστικος· λειτουργεί σαν ένα «κοινωνικό θέατρο» που απαιτεί από τους νέους δημιουργούς να αποδεικνύουν συνεχώς την αξία τους, οδηγώντας τους στην εξάντληση. Η Ελλάδα, όμως, και ειδικότερα η Αθήνα, έχει μια μοναδική ιδιαιτερότητα αυτή τη στιγμή. Παρά τις οικονομικές προκλήσεις, είναι μια πόλη που προσφέρει ακόμη «χώρο». Χώρο για πειραματισμό, για λάθη, για αυθεντική ανάπτυξη, χωρίς την ασφυκτική και ισοπεδωτική πίεση που συναντά κανείς σε μεγάλες πρωτεύουσες του εξωτερικού. Υπάρχει εδώ μια ζωντανή, διψασμένη ενέργεια και ένας πιο ανθρώπινος ρυθμός που, αν διοχετευθεί σωστά, μπορεί να γίνει εξαιρετικά γόνιμος για τους νέους δημιουργούς.

Γιατί δίνετε ιδιαίτερη έμφαση σε καλλιτέχνες από την Ελλάδα και την Τουρκία; Γιατί οι δυο χώρες να αποτελούν για κάποιον πεδίο καλλιτεχνικής επένδυσης;

Δεν βλέπουμε τις δύο χώρες ως «πεδία επένδυσης» με την ψυχρή, οικονομική έννοια του όρου, αλλά ως ένα ανεξάντλητο πεδίο συναισθηματικής και πολιτισμικής ενέργειας. Υπάρχει ένα τεράστιο κοινό υπόβαθρο ιστορίας, κοινών τραυμάτων, μνήμης και βιωμάτων που επενεργούν μέσα μας, συχνά ασυνείδητα. Δουλεύοντας μαζί, συνειδητοποιούμε καθημερινά ότι οι καλλιτέχνες από την Ελλάδα και την Τουρκία περιγράφουν ακριβώς τις ίδιες αγωνίες και τα ίδια συναισθήματα, απλώς σε άλλη γλώσσα. Η «επένδυση» εδώ αφορά το μέλλον: τη δημιουργία μιας νέας, κοινής γλώσσας που ξεπερνά τα παλιά πολιτικά ταμπού.

Ποια χαρακτηριστικά των καλλιτεχνικών σκηνών σε Αθήνα και Κωνσταντινούπολη καθιστούν αυτές τις πόλεις ελκυστικές για τη στήριξη και την ανάδειξη σύγχρονων δημιουργών;

Η Αθήνα και η Κωνσταντινούπολη είναι δύο πόλεις με ταυτόσημο, εκρηκτικό πνεύμα. Η Κωνσταντινούπολη κουβαλά μια απίστευτη δυναμική, αλλά και μια καθημερινότητα που συχνά εξαντλεί τους δημιουργούς της λόγω των έντονων συνθηκών. Η Αθήνα, από την άλλη, διατηρεί μια γοητευτική ηρεμία, μια δεκτικότητα και μια ελευθερία κινήσεων. Και οι δύο σκηνές χαρακτηρίζονται από μια ακατέργαστη ειλικρίνεια· οι καλλιτέχνες δεν δημιουργούν απλώς για να ακολουθήσουν τις τάσεις της αγοράς, αλλά από εσωτερική ανάγκη. Αυτή η αυθεντικότητα είναι που κάνει τις δύο πόλεις τόσο ελκυστικές και έτοιμες να πρωταγωνιστήσουν σε έναν διεθνή διάλογο.

Πώς θέλετε να νιώθει και να συμμετέχει ο επισκέπτης όταν μπαίνει στον χώρο του Mālum και ποιος είναι ο ρόλος του κοινού στη φιλοσοφία σας;

Δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση ο επισκέπτης να νιώθει δέος, αμηχανία ή αποστασιοποίηση. Στη δική μας φιλοσοφία, το κοινό δεν είναι ένας παθητικός θεατής, αλλά οργανικό κομμάτι του οικοσυστήματός μας. Σε μια εποχή ψηφιακής υπερπληροφόρησης και συναισθηματικής αποξένωσης, το Mālum θέλουμε να αποτελέσει ένα καταφύγιο. Έναν πρωτοποριακό χώρο όπου ο επισκέπτης θα νιώσει ξανά «ζωντανός» μέσα από την ατμόσφαιρα, τη συζήτηση και, φυσικά, την τέχνη. Θέλουμε να φεύγει κανείς από εδώ έχοντας επανασυνδεθεί με το συναίσθημά του.

Η στήριξη καλλιτεχνών από αυτές τις δύο χώρες μπορεί να έχει ιδιαίτερη σημασία σήμερα;

Έχει τεράστια, σχεδόν ιστορική σημασία. Ζούμε σε μια εποχή παγκόσμιας πόλωσης, όπου οι ρητορικές του διαχωρισμού συχνά επιστρέφουν. Για τη δική μας γενιά, οι αποστάσεις αυτές είναι τεχνητές. Το να φέρνουμε κοντά καλλιτέχνες από την Ελλάδα και την Τουρκία σήμερα είναι μια πράξη ευγενικής, αλλά ουσιαστικής αντίστασης. Σταματάμε να κληρονομούμε τη μνησικακία του παρελθόντος και χτίζουμε μια νέα μορφή συνύπαρξης. Η τέχνη έχει τη δύναμη να δείχνει ότι αυτά που μας ενώνουν είναι βαθύτερα από τις γεωπολιτικές γραμμές στους χάρτες.

Ένα μεγάλο κομμάτι της φιλοσοφίας μας μετουσιώνεται εξάλλου και στην ατομική έκθεση της Όλγας Σουβερμέζογλου, η οποία φέρει τον τίτλο «Διπλωματία Γειτόνων». Η εικαστικός προσεγγίζει τους καταστροφικούς σεισμούς του 1999 σε Ιζμίτ και Αθήνα όχι ως ένα κλειστό αρχειακό γεγονός, αλλά ως έναν ενεργό ψυχικό και κοινωνικό χρόνο που συνεχίζει να δρα υπόγεια. Μέσα από μια πολυφωνική ερευνητική διαδικασία –που περιλαμβάνει βίντεο, ηχητικά ντοκουμέντα, αρχειακό υλικό και γλυπτικές εγκαταστάσεις– δίνεται έμφαση στη μεταβολή που επέφερε η λεγόμενη «διπλωματία των σεισμών», αναδεικνύοντάς την ως μια καταλυτική ρωγμή στην παγιωμένη κανονικότητα της εχθρότητας μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.

Αντιπαραβάλλοντας το σύνορο ως γεωπολιτική κατασκευή με το ρήγμα ως φυσικό όριο που υπερβαίνει τις κρατικές χαράξεις, η έκθεση εξερευνά πώς η κοινή ευαλωτότητα απέναντι στην καταστροφή ανέστειλε προσωρινά τα εθνικά στερεότυπα. Το άμεσο ιστορικό τεκμήριο διασταυρώνεται εδώ με τη διαγενεακή, έμμεση μνήμη και την προφορική μαρτυρία, μετατρέποντας τελικά την πρόσληψη του Άλλου από αφηρημένη απειλή σε μια βαθιά ηθική πρόκληση αμοιβαίας φροντίδας. Αυτός ακριβώς είναι ο ρόλος του Mālum: να λειτουργεί ως το έδαφος όπου η τέχνη μετατρέπει το κοινό τραύμα σε γέφυρα σύνδεσης.

Ποιοι μπορούν να βρουν «στέγη» στον χώρο σας;

Οποιοσδήποτε δημιουργικός άνθρωπος έχει κάτι αυθεντικό να καταθέσει, χωρίς αποκλεισμούς και στενούς αισθητικούς περιορισμούς. Δεν μας αφορούν οι παραδοσιακές ταμπέλες. Φυσικά και στηρίζουμε τη ζωγραφική, τη φωτογραφία, τη γλυπτική ή την κεραμική, αλλά για εμάς η τέχνη υπάρχει και πέρα από αυτές τις δομές. Ένας άνθρωπος που εργάζεται με τη μηχανική, το design ή την τεχνολογία μπορεί να έχει μια συγκλονιστική καλλιτεχνική ευαισθησία. Το Mālum είναι ανοιχτό σε όσους αναζητούν μια ασφαλή, ρευστή πλατφόρμα για να εκφραστούν και να ακουστούν με τον σεβασμό που τους αξίζει.

Αυτή η κατεύθυνση αποτυπώνεται καθαρά στον τρόπο που λειτουργεί ο χώρος μας, όπου ο επισκέπτης μπορεί να δει να συνυπάρχουν ταυτόχρονα εντελώς διαφορετικές εικαστικές προσεγγίσεις. Από τη μία πλευρά, φιλοξενούμε πιο αρχειακές και τεκμηριωτικές δουλειές, όπως η έρευνα της Όλγας Σουβερμέζογλου, και από την άλλη, καθαρά ζωγραφικές προτάσεις, όπως η ατομική έκθεση «Feral Grace» του Ζαχαρία Παπαντωνίου. Η δουλειά του προσεγγίζει την εικόνα ως ένα πεδίο αδιάκοπης γένεσης, μετάπλασης και υπαρξιακής έντασης· μέσα από μια έντονα χειρονομιακή πρακτική, αναπτύσσει ένα εικαστικό σύμπαν όπου η μορφή και το άμορφο, ο έλεγχος και το τυχαίο, συνυπάρχουν σε μια ασταθή, γοητευτική ισορροπία.

Παράλληλα, από το Mālum δεν λείπουν οι πρακτικές που αφορούν το design, τις εγκαταστάσεις, την κεραμική ή το ύφασμα. Όλες αυτές οι διαφορετικές πτυχές της σύγχρονης δημιουργίας συναντιούνται και συνομιλούν στην ομαδική έκθεση που παρουσιάζουμε με τίτλο «Serious Playground», στην οποία συμμετέχουν οι εικαστικοί Abdullah Yazιc, Αναστασία Στόιου, ΛSTRIΛ, Δέσποινα Βαξεβανίδη, Batu Tate, Ελένη Ασπρογιάννη, Φίλιππος Τατάκης, Κατερίνα Κότσαλα, Κώστας Κοϊνός, Μάνια Αδαμοπούλου, Μαρκέλλα Μιχαλιτσιάνου, Soda_Pop και Selin Tarakcioğlu. Αυτό το «σοβαρό παιχνίδι» είναι, σε τελική ανάλυση, και η δική μας πρόταση για το τι σημαίνει καλλιτεχνική στέγη σήμερα.

Τα επόμενα σχέδια σας;

Τα άμεσα σχέδιά μας εστιάζουν στη σταθεροποίηση αυτής της κοινότητας στην Αθήνα, μέσα από μια σειρά εκθέσεων, residency προγραμμάτων και multidisciplinary εκδηλώσεων που θα φέρουν κοντά ανθρώπους από διαφορετικούς χώρους. Μακροπρόθεσμα, ο μεγάλος μας στόχος είναι να επεκτείνουμε αυτό το δίκτυο διεθνώς. Θέλουμε το Mālum να γίνει μια σταθερή γέφυρα που θα ταξιδεύει και θα αναδεικνύει τους Έλληνες και Τούρκους δημιουργούς στο εξωτερικό, προσφέροντάς τους την ελευθερία να μετακινούνται, να συνεργάζονται και να δημιουργούν χωρίς περιορισμούς.

Founder, Artistic Director: Batu Tate

Creative Director, Head Curator: Κωνσταντίνος Θ. Σπυρόπουλος

Production Coordinator, Curator: Έλενα Λιώση

Διάρκεια έκθεσης: 22 Μαΐου – 22 Ιουνίου 2026

Μέρες & Ώρες λειτουργίας: Τρίτη: 18:00–21:00, Πέμπτη: 18:00–21:00, Σάββατο: 11:00–14:00, Κυριακή: 11:00–14:00 | Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή μόνο με ραντεβού.

Κατερίνης 3, Αθήνα 118 55

