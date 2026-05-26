Ο Τζόναθαν Άντικ, γιος του ιδρυτή της Mango Ισάκ Άντικ, ανακοίνωσε την προσωρινή αποχώρησή του από τη θέση του αντιπροέδρου της εταιρείας μόδας, προκειμένου να αφοσιωθεί στην υπεράσπισή του στη δικαστική υπόθεση που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ισπανία σχετικά με τον θάνατο του πατέρα του.

Ο Τζόναθαν Άντικ συνελήφθη στις 19 Μαΐου, κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία, στο πλαίσιο της έρευνας που διεξάγει δικαστήριο της πόλης Μαρτορέλ. Η έρευνα αφορά τις συνθήκες θανάτου του Ισάκ Άντικ, ιδρυτή της Mango. Ο κατηγορούμενος αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση ύψους 1.000.000 ευρώ.

Η επιστολή προς το προσωπικό

Σε ανοιχτή επιστολή που απέστειλε την Τρίτη 26 Μαΐου 2026 προς το προσωπικό της εταιρείας, ο Τζόναθαν Άντικ γνωστοποίησε ότι διατηρεί τις ευθύνες του σε «οικογενειακά, επιχειρηματικά και κοινωνικά πρότζεκτ». Ωστόσο, όπως ανέφερε, αποχωρεί προσωρινά από τα καθήκοντά του στη Mango ώστε να επικεντρωθεί στην υπεράσπιση της αθωότητάς του.

Παράλληλα, στην επιστολή του αναφέρεται και στη σχέση με τον πατέρα του, την οποία όπως σημειώνεται ο δικαστής στο Μαρτορέλ χρησιμοποιεί ως φερόμενο ενοχοποιητικό στοιχείο. «Θέλω να εκφράσω, από τα βάθη της καρδιάς μου, ότι πάντα αγαπούσα και συνεχίζω να αγαπώ βαθιά την οικογένειά μου και με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο, τον πατέρα μου», τονίζει.

Η σχέση πατέρα και γιου

«Μοιραστήκαμε μαζί πολλές ευτυχισμένες, αγαπημένες και αγαπημένες στιγμές. Όπως συμβαίνει σε τόσες πολλές οικογένειες, περάσαμε επίσης δύσκολες και περίπλοκες στιγμές, τις οποίες ξεπεράσαμε με μεγάλη προσπάθεια, γενναιοδωρία και υποστήριξη. Η αγάπη, ο σεβασμός και ο δεσμός που πάντα νιώθαμε είναι μέρος του DNA της οικογένειάς μας, όπως μπορούν να βεβαιώσουν όσοι μας γνωρίζουν καλά», καταλήγει ο Άντικ στην επιστολή του.

Ο θάνατος του Ισάκ Άντικ

Ο ιδρυτής της Mango, Ισάκ Άντικ, έχασε τη ζωή του στις 14 Δεκεμβρίου 2024, όταν έπεσε από γκρεμό στην ορεινή περιοχή του Μοντσεράτ, κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στην οποία παρευρισκόταν μόνο ο γιος του.