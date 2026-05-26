Συνέντευξη στη γαλλική «L’Équipe» παραχώρησε ο Εβάν Φουρνιέ, λίγες ημέρες μετά την κατάκτηση της Euroleague με τον Ολυμπιακό.

Ο Γάλλος σούπερ σταρ μίλησε για τη σπουδαία επιτυχία της ομάδας του, την ιδιαίτερη σχέση που έχει αναπτύξει με τον σύλλογο και τον κόσμο, ενώ αναφέρθηκε και στο μέλλον του στους «ερυθρόλευκους».

Αναλυτικά όσα είπε ο Φουρνιέ

Για τον Σέρτζιο Σκαριόλο: «Είμαι τόσο κουρασμένος, περνάνε τόσα πράγματα από το μυαλό μου, αλλά το πρώτο είναι ο Σέρτζιο Σκαριόλο. Τι προπονητής! Τι κόουτς σε νοκ άουτ ματς. Του το είπα κιόλας. Είναι εφιάλτης να παίζεις απέναντί του. Είναι εκνευριστικά ακριβής στο πλάνο του. Όπως κι εκείνος, έτσι και οι παίκτες της Ρεάλ ήταν μαχητικοί.»

Για την πολυπόθητη κατάκτηση και την σχέση του με τον κόσμο και την ομάδα: «Είμαι πολύ χαρούμενος. Δεν σβήνει όσα πέρασα, τις απογοητεύσεις και τις δεύτερες θέσεις. Όμως είμαι περήφανος και συγκινημένος που είδα τη μητέρα μου να κλαίει, τη γυναίκα μου να ζει αυτές τις στιγμές και που μπορώ να προσφέρω αυτόν τον τίτλο σε έναν ολόκληρο λαό. Δεν νιώθω ανακούφιση, αλλά ευτυχία. Η σύνδεσή μου με τους οπαδούς του Ολυμπιακού είναι μοναδική. Αυτό που μου δίνουν από την πρώτη μέρα δεν το έχω ξαναζήσει.

Και τώρα που κερδίσαμε, μάλιστα μέσα στο ΟΑΚΑ του Παναθηναϊκού, νομίζω ότι αλλάζει επίπεδο η σχέση μου με τον σύλλογο. Είμαι εδώ δύο χρόνια και έχω ακόμη δύο στο συμβόλαιό μου. Το μόνο μέρος που έμεινα περισσότερο ήταν το Ορλάντο, επτά χρόνια. Ίσως ξεπεράσω αυτό το διάστημα με τον Ολυμπιακό. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θέλω να κλείσω εδώ την καριέρα μου».

Για την πίεση του τελικού: «Είναι δύσκολο να το περιγράψω. Νιώθεις ότι οι άλλοι αρχίζουν να αγχώνονται. Εγώ είμαι εκεί γι’ αυτό. Είναι η δουλειά μου. Από μικρός αυτό κάνω. Μου έχουν προσάψει στο παρελθόν, ειδικά με τη Γαλλία, ότι κάποιες φορές πιέζω καταστάσεις. Ίσως να μην παίρνω πάντα τη σωστή απόφαση, αλλά δεν μπορώ να κάνω πίσω και να βλέπω την ομάδα μου να χάνει. Δεν μπορώ να είμαι θεατής. Πρέπει να είμαι πρωταγωνιστής».

Για το μέλλον του στον Ολυμπιακό: «Πρώτα θέλουμε το πρωτάθλημα Ελλάδας… Οι “Πράσινοι” μας περιμένουν! Όταν έκανα εκείνο το tweet το 2022, δεν περίμενα ότι η καριέρα μου θα άλλαζε τόσο γρήγορα. Τότε ερχόμουν από εξαιρετική χρονιά στους Νικς και είχα σπάσει ρεκόρ 30 ετών. Μέσα σε έναν χρόνο πέρασα από το να σπάω ρεκόρ στο να μην παίζω καθόλου. Το 2024 παρουσιάστηκε αυτή η πρόκληση και την άρπαξα αμέσως. Ήμουν απόλυτα αφοσιωμένος στον Ολυμπιακό».