Ο Ολυμπιακός στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης για 4η φορά στην ιστορία, καθώς επικράτησε με 92-85 της Ρεάλ Μαδρίτης στο τελικό της Euroleague.

Όπως ήταν αναμενόμενο ακολούθησε ερυθρόλευκο πάρτι όχι μόνο στον Πειραιά, αλλά σε όλη την Ελλάδα.

Πλέον, στρέφουν την προσοχή τους στο ελληνικό πρωτάθλημα και τη σειρά των ημιτελικών απέναντι στην ΑΕΚ. Η πρώτη αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για την Πέμπτη (28/8, 20:15) στο «Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας».

Ενόψει του αγώνα ο Εβάν Φουρνιέ αναρωτήθηκε στο twitter αν ο κόσμος θα πάρει θέση στο γήπεδο ή έχει ακόμα χανγκόβερ;

Red army showing up on Thursday or still too hungover 🤣🤣 — Evan Fournier (@EvanFourmizz) May 26, 2026