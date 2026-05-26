Δεν έχει περάσει ακόμα ένα 24ωρο από τη στιγμή που η σεζόν του μπασκετικού Άρη ολοκληρώθηκε, ωστόσο οι εξελίξεις της επόμενης μέρας… τρέχουν.

Πέραν του προπονητή, όπου ξεχωρίζει το όνομα του Βασίλη Σπανούλη, ενδιαφέρον παρουσιάζει και το έμψυχο δυναμικό της ομάδας. Εκεί όπου θα υπάρξουν αρκετές αλλαγές και λίγοι θα είναι οι παίκτες που θα παραμείνουν.

Ο Αρης θέλει να κρατήσει έναν ελληνικό κορμό με παίκτες όπως οι Τανούλης, Μποχωρίδης και Πουλιανίτης, έχοντας παράλληλα να διαχειριστεί και τη δύσκολη περίπτωση του Κώστα Αντετοκούνμπο που ήρθε δανεικός από τον Ολυμπιακό.

Εκείνος που απ’ ότι φαίνεται δεν θα το… κουνήσει από το Παλέ, είναι ο Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ.Ο Ελληνοκαναδός γκαρντ είχε πολύ καλή φετινή παρουσία φέτος, με μέσο όρο 13 πόντους, 41% στα δίποντα, 40% στα τρίποντα, 4 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 26,9 λεπτά συμμετοχής,

Ουσιαστικά ο Μήτρου-Λονγκ θα επεκτείνει το συμβόλαιό του έως το 2028, αφού πέρυσι είχε υπογράψει μέχρι το καλοκαίρι του 2027. Ένας παίκτης που δεν πιάνει θέση ξένου και παράλληλα είναι ενεργό μέλος της Εθνικής Ομάδας και σταθερά στα πλάνα του Βασίλη Σπανούλη.