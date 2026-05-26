Συνελήφθη ο 40χρονος που εισέβαλε το μεσημέρι του Σαββάτου (23/05) σε ισόγεια κατοικία στην οδό Βερμίου στην Πάτρα και επιτέθηκε σε ηλικιωμένο ζευγάρι.

Ο συλληφθείς μπήκε στο σπίτι εκμεταλλευόμενος το ανασφάλιστο παράθυρο και ήρθε αντιμέτωπος με τον 94χρονο ιδιοκτήτη και την 92χρονη σύζυγό του. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης φέρεται να τους χτύπησε και να απαίτησε χρήματα και κοσμήματα.

Ωστόσο, οι εκκλήσεις των ηλικιωμένων για βοήθεια τον ανάγκασαν να εγκαταλείψει άρον άρον το σημείο.

Το ηλικιωμένο ζευγάρι μεταφέρθηκε προληπτικά στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, όπου νοσηλεύτηκε εκτός κινδύνου.