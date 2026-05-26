Ένα τροχαίο ατύχημα με υλικές ζημιές σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (26/5) στο Νησάκι Κέρκυρας, όταν τουριστικό λεωφορείο που μετέφερε επιβάτες κρουαζιέρας συγκρούστηκε με μπετονιέρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το kerkyrasimera.gr, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Οι ζημιές εντοπίζονται κυρίως στην αριστερή πλευρά του λεωφορείου, ενώ η σύγκρουση προκάλεσε μικρή αναστάτωση στους επιβάτες.

Η κυκλοφορία των οχημάτων στην περιοχή διακόπηκε προσωρινά, μέχρι να απομακρυνθούν τα οχήματα και να αποκατασταθεί η ομαλή ροή.

Στο σημείο έσπευσαν οι αρμόδιες αρχές για την καταγραφή του περιστατικού και τη ρύθμιση της κυκλοφορίας.

Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από τις αρχές.