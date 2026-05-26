Το 2006, όταν η Εύα απήχθη, ήταν μόλις 4 ετών. Υστερα από μεγάλη κινητοποίηση των αρμόδιων Αρχών και του Χαμόγελου του Παιδιού, εντοπίστηκε τελικά στο εξωτερικό και επέστρεψε ασφαλής στην οικογένειά της. Χθες, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Εξαφανισμένων Παιδιών, η 24χρονη πλέον Εύα, που πραγματοποιεί διδακτορικές σπουδές εκτός Ελλάδας και έχει αφήσει πίσω της αυτή την τραυματική εμπειρία, έστειλε το δικό της μήνυμα: «Πίσω από κάθε υπόθεση εξαφάνισης ανηλίκων υπάρχει ένα παιδί που χρειάζεται να νιώσει ασφάλεια και προστασία. Αυτό που κρατώ περισσότερο σήμερα δεν είναι τόσο το δύσκολο γεγονός αλλά το ότι υπήρξαν άνθρωποι που κινητοποιήθηκαν και βοήθησαν πραγματικά. Οταν ένα παιδί προστατεύεται και στηρίζεται με τον κατάλληλο τρόπο, μπορεί αργότερα να χτίσει τη ζωή του με δύναμη και αυτοπεποίθηση».

Τα λόγια της αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα υπό το φως των στοιχείων που καταγράφονται στη χώρα μας. Σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο για τις Εξαφανίσεις Παιδιών και Ενηλίκων του Χαμόγελου του Παιδιού, στην Ελλάδα κάθε τρεις ημέρες εξαφανίζονται δύο παιδιά. Ως συχνότερες αιτίες αναφέρονται η σχέση με το άλλο φύλο, οι σχέσεις με τους συνομηλίκους και τα προβλήματα στο οικογενειακό περιβάλλον. Παράλληλα, με βάση τα στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας, το 2025 δηλώθηκαν 4.396 εξαφανίσεις ανηλίκων στην Ελλάδα – στην πλειονότητά τους αλλοδαποί, εκ των οποίων οι 1.609, δηλαδή ποσοστό μεγαλύτερο του 36%, εξακολουθούν να αγνοούνται.

Τα παραπάνω αναφέρθηκαν, μεταξύ άλλων, σε εκδήλωση του Χαμόγελου του Παιδιού, κατά τη διάρκεια της οποίας ο οργανισμός σε συνεργασία με τους αρμόδιους θεσμικούς και επιχειρησιακούς φορείς παρουσίασε το πλέγμα υπηρεσιών για την πρόληψη και τη σωστή επιχειρησιακή διαχείριση των περιστατικών εξαφάνισης παιδιών και ενηλίκων στην Ελλάδα.

Η συνεργασία με την πολιτεία

Παράλληλα, επικαιροποιήθηκε, παρουσία του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, το Σύμφωνο Συνεργασίας του οργανισμού και του υπουργείου με στόχο την ολιστική διαχείριση περιστατικών βίας, κακοποίησης, εξαφανίσεων παιδιών και ενηλίκων, ηλεκτρονικού εγκλήματος και ενδοοικογενειακής βίας.

Οπως επεσήμανε χθες η Γεωργία Αγγελοπούλου, ψυχολόγος στο Χαμόγελο του Παιδιού, μιλώντας στο Ράδιο ΕΝΑ της Μαγνησίας, «αν θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για ένα προφίλ εξαφανισμένου ανηλίκου το 2026, θα πηγαίναμε σε ένα κορίτσι εφηβικής ηλικίας, ελληνικής καταγωγής. Και παρατηρούμε ότι αυτό το προφίλ παραμένει σταθερό». Επίσης, η ίδια ανέφερε ότι «το 2025 παρατηρήθηκε μία αύξηση στις φυγές σε σχέση με τους ασυνόδευτους ανηλίκους» που φιλοξενούνται σε Κέντρα Προσφύγων. Σημειώνεται ότι στις 17 Μαΐου εξαφανίστηκαν και δύο 14χρονα αγόρια αιγυπτιακής καταγωγής από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στη Μακρινίτσα Πηλίου και την Κυριακή εντοπίστηκε το ένα από αυτά.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η παρέμβαση του Διαμαντή Καραρήγα, πατέρα της 16χρονης Λυδίας, η οποία έδωσε τέλος στη ζωή της τον περασμένο Ιανουάριο, για τις ίδιες αιτίες που, όπως επισημάνθηκε, βρίσκονται πίσω από εκατοντάδες φυγές εφήβων κάθε χρόνο.

Παράλληλα, Το Χαμόγελο του Παιδιού συμμετέχει στην πανευρωπαϊκή καμπάνια Blue for Hope. Στο πλαίσιο της δράσης, δέκα ευρωπαϊκές χώρες φωταγωγούν εμβληματικά σημεία με μπλε χρώμα, στέλνοντας το συμβολικό μήνυμα ότι η αναζήτηση ενός εξαφανισμένου παιδιού δεν σταματά ποτέ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, το 2025 πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 149.000 κλήσεις στην Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000, ενώ μόνο στη Γερμανία καταγράφηκαν περίπου 100.000 δηλώσεις εξαφάνισης παιδιών.