Άνθρωποι εξακολουθούν να εξαφανίζονται καθημερινά από τα ξενοδοχεία όπου στεγάζονται αιτούντες άσυλο, σύμφωνα με εργολάβο που δραστηριοποιείται σε πολλές τέτοιες δομές σε περιοχή της Αγγλίας. Μιλώντας αποκλειστικά στο Sky News, περιέγραψε το χάος που παρατηρεί στο σύστημα ως «τρομακτικό», επισημαίνοντας ότι άτομα χωρίς έγγραφα εγκαταλείπουν τα ξενοδοχεία ανεξέλεγκτα και χωρίς καμία μορφή παρακολούθησης.

Ο άνδρας ο οποίος δεν κατονομάζεται για λόγους ασφαλείας εξήγησε ότι όταν κάποιος λείψει για περίπου μία εβδομάδα, θεωρείται φυγάς:

«Όταν κάποιος λείπει περίπου μια εβδομάδα από το ξενοδοχείο, αντιμετωπίζεται ως φυγάς. Δεν συμβαίνει τίποτα εκεί. Τους επισημαίνουν ως “έφυγαν από το ξενοδοχείο” και αποστέλλεται ειδοποίηση στο Υπουργείο Εσωτερικών».

Πρόσθεσε ότι αυτό είναι ένα επαναλαμβανόμενο φαινόμενο: «Είναι τουλάχιστον εβδομαδιαίο. Τις περισσότερες φορές μπορεί να είναι και καθημερινά».

Η κυβέρνηση, η οποία τον περασμένο μήνα ανακοίνωσε επαναπροσδιορισμό της μεταναστευτικής της πολιτικής, έχει δεσμευθεί να αυστηροποιήσει τη διαδικασία ασύλου. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία, 36.272 αιτούντες άσυλο διαμένουν σήμερα σε ξενοδοχεία, ενώ συνολικά 110.000 άτομα ζήτησαν άσυλο στο Ηνωμένο Βασίλειο από τον Σεπτέμβριο 2024 έως τον Σεπτέμβριο 2025 — αριθμός που ξεπερνά το προηγούμενο ρεκόρ των 103.000 το 2002.

Ο εργολάβος περιέγραψε επίσης τι συμβαίνει όταν απορρίπτεται μια αίτηση ασύλου: «Τους δίνεται μια ημερομηνία μέχρι την οποία πρέπει να μετακομίσουν. Θα περίμενε κανείς ότι οι αρχές μετανάστευσης θα πήγαιναν στο ξενοδοχείο για να παραλάβουν αυτούς τους ανθρώπους. Θα περίμενε κανείς ότι δεν θα τους έλεγαν καν ότι απέρριψαν την αίτησή τους για άσυλο… Θα περίμενε κανείς να τους παραλάβουν απλώς από το ξενοδοχείο αυτό δεν συμβαίνει».

Όπως εξήγησε, πολλοί κάτοικοι απλώς βγαίνουν από την πόρτα, χωρίς κανέναν περαιτέρω έλεγχο ή βοήθεια:

«Πρέπει να είναι τρομακτικό και για αυτούς τους ανθρώπους ‘τι να κάνω τώρα; Δεν έχω διεύθυνση’. Τι κάνουν λοιπόν; Πώς επιβιώνουν; Μήπως μετά αναγκάζονται… να πάνε σε έναν υπόγειο κόσμο; Είναι απλώς εντελώς αόρατοι μέσα στην κοινωνία».

Και προσθέτει: «Είναι τρομακτικό να επιτρέπεται σε αυτούς τους ανθρώπους να κυκλοφορούν ελεύθερα, χωρίς να εντοπίζονται και χωρίς να ελέγχονται, στους δρόμους αυτής της χώρας».

Απαντώντας στις καταγγελίες, εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών δήλωσε: «Αυτή η κυβέρνηση θα τερματίσει τη χρήση ξενοδοχείων και έχει εισαγάγει σημαντικές μεταρρυθμίσεις στο σύστημα ασύλου, για να κλιμακώσει τις απελάσεις ατόμων που δεν έχουν δικαίωμα να βρίσκονται εδώ και να αντιμετωπίσει εξαρχής τους παράγοντες που προσελκύουν παράνομους μετανάστες στο Ηνωμένο Βασίλειο».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι: «Σχεδόν 50.000 άνθρωποι χωρίς δικαίωμα παραμονής στη χώρα μας έχουν απελαθεί και οι συλλήψεις για την αντιμετώπιση της παράνομης εργασίας βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο στη σύγχρονη ιστορία».

Παράλληλα, όπως ανέφερε: «Μια ειδική ομάδα στο Υπουργείο Εσωτερικών συνεργάζεται με την αστυνομία, με κυβερνητικές και εμπορικές εταιρείες για τον εντοπισμό των φυγάδων. Η μη επιστροφή σε ξενοδοχείο μπορεί επίσης να οδηγήσει σε απόσυρση αιτήσεων ασύλου και υποστήριξης».

Στο Μάντσεστερ, σε μια κοινοτική κουζίνα, εθελοντές επιβεβαιώνουν ότι συναντούν συχνά ανθρώπους που ζουν «αόρατοι» στην κοινωνία και επιβιώνουν με περιστασιακές εργασίες «μετρητά στο χέρι». Η εθελόντρια Shabana Yunas μιλά για το κλίμα ανασφάλειας που γεννά η κατάσταση: «Οι άνθρωποι δεν ξέρουν ποιοι είναι και καταλαβαίνω ότι πολλοί φοβούνται αλλά αν υπάρχουν αυτά τα πράγματα εκεί που μπορούμε να παρακολουθούμε ποιος είναι τριγύρω, τότε όλοι μπορούν να νιώσουν πολύ πιο ασφαλείς».

Σημειώνει επίσης τους κινδύνους της αορατότητας: «Εάν έρχονται άνθρωποι στο Ηνωμένο Βασίλειο και δεν γνωρίζουμε ποιοι είναι και απλώς εξαφανίζονται, τα ποσοστά εγκληματικότητας θα αυξηθούν, η δουλεία θα αυξηθεί, η εκμετάλλευση παιδιών θα γίνει πιο εκτεθειμένη».

Προσθέτει ότι πολλοί φοβούνται να απευθυνθούν στις αρχές: «Φοβούνται πολύ να απευθυνθούν στις αρχές επειδή φοβούνται την απέλασή τους σε μια χώρα όπου η ζωή τους θα μπορούσε να κινδυνεύσει… Η κατάσταση χειροτερεύει, είναι επικίνδυνη και πρέπει να κάνουμε κάτι γι’ αυτό, ώστε να μπορούμε να στηρίξουμε τους ανθρώπους».

Τέλος, μεταξύ των εθελοντών βρίσκεται και ο Khalid, ο οποίος έφτασε στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2015, έχοντας ταξιδέψει από την Αιθιοπία και κρυφτεί σε φορτηγό για να εισέλθει στη χώρα. Η ιστορία του αντανακλά, όπως λένε οι οργανωτές, τις αόρατες διαδρομές χιλιάδων ανθρώπων που προσπαθούν να επιβιώσουν στο περιθώριο.

Με πληροφορίες από Skynews