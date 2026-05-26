Ανάσα χρόνου για εκατοντάδες επαγγελματίες οδηγούς ταξί δίνει νέα εγκύκλιος του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, καθώς «παγώνει» προσωρινά η υποχρέωση αντικατάστασης των παλαιών οχημάτων με ταξί μηδενικών εκπομπών, μέχρι να ενεργοποιηθεί το πρόγραμμα επιδότησης για την αγορά ή μίσθωση νέων οχημάτων.

Η εγκύκλιος, που εκδόθηκε στις 22 Μαΐου 2026, αφορά τα ΕΔΧ ταξί που δραστηριοποιούνται εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης και έρχεται να αντιμετωπίσει το αδιέξοδο στο οποίο είχαν περιέλθει πολλοί επαγγελματίες του κλάδου, που καλούνταν να αποσύρουν τα παλαιά οχήματά τους, χωρίς να έχει ακόμη ανοίξει κάποιο χρηματοδοτικό εργαλείο στήριξης.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, για τα οχήματα των οποίων η ηλικία χρήσης – απόσυρσης συμπληρώνεται εντός του 2026 (περίπου 270 – 300), αναστέλλεται η υποχρέωση κυκλοφορίας ταξί μηδενικών εκπομπών έως την έναρξη του προγράμματος επιδότησης. Αυτό σημαίνει πρακτικά, ότι οι ιδιοκτήτες των συγκεκριμένων ταξί δεν υποχρεούνται προς το παρόν να αντικαταστήσουν τα οχήματά τους, κατά παρέκκλιση της διάταξης του άρθρου 89 του νόμου 4070/2012 που προβλέπει όριο ηλικίας απόσυρσης των ΕΔΧ οχημάτων.

Η εξέλιξη αυτή συνδέεται άμεσα με τον νόμο 4936/2025, ο οποίος προβλέπει ότι από την 1η Ιανουαρίου 2026 όλα τα νέα ταξί που θα ταξινομούνται σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη θα πρέπει να είναι μηδενικών ρύπων. Ωστόσο, η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση ή σε άλλες μορφές καθαρής ενέργειας, αποδεικνύεται ιδιαίτερα δύσκολη χωρίς κρατική επιδότηση, καθώς το κόστος αγοράς παραμένει υψηλό για μεγάλο μέρος των επαγγελματιών οδηγών.

Οι συνέπειες

Παράγοντες της αγοράς σημειώνουν ότι η προσωρινή αναστολή της υποχρέωσης ήταν αναγκαία, προκειμένου να μη βρεθούν εκτός κυκλοφορίας εκατοντάδες ταξί, με άμεσες συνέπειες τόσο για τους ιδιοκτήτες όσο και για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού. Οι ίδιοι, ζητούν πλέον να ανακοινωθούν άμεσα οι όροι του προγράμματος επιδότησης, ώστε να μπορέσουν να προγραμματίσουν την ανανέωση του στόλου τους.

Την ίδια στιγμή, η εγκύκλιος προβλέπει και ειδική μεταχείριση για τον τεχνικό έλεγχο των συγκεκριμένων οχημάτων. Συγκεκριμένα, τα ΚΤΕΟ θα μπορούν να διενεργούν τεχνικό έλεγχο ακόμη και σε ταξί των οποίων έχει λήξει η άδεια κυκλοφορίας. Εφόσον κατά τον έλεγχο δεν διαπιστώνονται σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις, θα χορηγείται στο όχημα ετήσια καταλληλότητα, επιτρέποντας έτσι τη συνέχιση της κυκλοφορίας του.

Η απόφαση θεωρείται μεταβατικού χαρακτήρα, μέχρι να ενεργοποιηθεί το νέο πλαίσιο ενίσχυσης της πράσινης μετάβασης στον κλάδο των ταξί. Παράλληλα, αναδεικνύει τις δυσκολίες εφαρμογής των φιλόδοξων περιβαλλοντικών στόχων στις αστικές μεταφορές, όταν η αγορά δεν έχει ακόμη αποκτήσει τα οικονομικά και τεχνικά εργαλεία για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της νέας εποχής.