Το Starship της SpaceX κατάφερε να φτάσει στον τελικό του προορισμό, τον Ινδικό Ωκεανό, παρά τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν στους κινητήρες του, λίγο πριν τυλιχθεί στις φλόγες κατά την πρόσκρουση.

Το διαστημικό σκάφος άρχισε να φλέγεται ενώ βρισκόταν ακόμη σε πορεία, γεγονός που καταγράφηκε από τις κάμερες της εταιρείας και προκάλεσε εντυπωσιακές εικόνες από τη δοκιμαστική πτήση.

Κατά την προσθαλάσσωση στον Ινδικό Ωκεανό, το Starship τυλίχθηκε ολοκληρωτικά στις φλόγες, έχοντας προηγουμένως δημιουργήσει ένα τεράστιο κύμα από την πρόσκρουση στο νερό.

Στο Τέξας, πλήθος θεατών είχε συγκεντρωθεί για να παρακολουθήσει την απογείωση του διαστημικού οχήματος, σε μία ακόμη προσπάθεια της SpaceX για την ανάπτυξη του μεγαλύτερου πυραύλου στον κόσμο.

Οι συγκεντρωμένοι ξέσπασαν σε χειροκροτήματα τη στιγμή της απογείωσης, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό τους για το φιλόδοξο εγχείρημα της εταιρείας.