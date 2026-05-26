Τελεσίγραφο προς τον Ντόναλντ Τραμπ, ζητώντας την άμεση απομάκρυνση Αμερικανών πολιτών και διπλωματών από το Κίεβο, φέρεται να απέστειλε ο Βλαντίμιρ Πούτιν, ενόψει προγραμματισμένων «συστηματικών και συνεχών επιθέσεων» της Μόσχας.

Ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Αμερικανό ομόλογό του, Μάρκο Ρούμπιο, για να μεταφέρει την προειδοποίηση. Ο Ρούμπιο δήλωσε ότι ενημέρωσε τον Τραμπ, όπως του ζητήθηκε.

Κατά την επίσκεψή του στην Αρμενία, ο κορυφαίος Αμερικανός διπλωμάτης τόνισε ότι δεν υπάρχουν σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία, αλλά οι ΗΠΑ παραμένουν έτοιμες να διαδραματίσουν «καταλυτικό και βοηθητικό ρόλο» εφόσον προκύψει ευκαιρία.

Το Κρεμλίνο προειδοποίησε ότι οι επικείμενες επιθέσεις θα «στοχεύσουν κέντρα λήψης αποφάσεων και διοικητικές θέσεις». Παράλληλα, κάλεσε τους ξένους πολίτες, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων σε διπλωματικές αποστολές και διεθνείς οργανισμούς, «να εγκαταλείψουν την πόλη άμεσα».

Ο Ουκρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αντρίι Σιμπίχα, προέτρεψε τους συμμάχους του Κιέβου να μην υποκύψουν στον «ρωσικό εκβιασμό».

Οι ρωσικές επιθέσεις σε περιοχές του Κιέβου το σαββατοκύριακο προκάλεσαν τέσσερις θανάτους και περίπου 100 τραυματισμούς. Η Μόσχα υποστήριξε ότι επρόκειτο για αντίποινα στην «εσκεμμένη» ουκρανική επίθεση σε φοιτητική εστία στο Σταρομπίλσκ, υπό ρωσική κατοχή, όπου σκοτώθηκαν 21 άτομα.

Από την πλευρά του, ο ουκρανικός στρατός ανέφερε ότι στόχος ήταν μονάδα drones και όχι άμαχοι.

Στην ανατολική Ουκρανία, οι συγκρούσεις συνεχίστηκαν με επιθέσεις στο Ντεργάτσι και στο Κραματόρσκ, προκαλώντας νέες απώλειες. Ο Πρόεδρος Ζελένσκι παραδέχθηκε ότι οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ για την επέκταση της παραγωγής αντιβαλλιστικών συστημάτων δεν έχουν προχωρήσει και στρέφεται πλέον προς την Ευρώπη για ενίσχυση της άμυνας.

Αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η Ευρωπαϊκή Ένωση κάλεσε για εξηγήσεις τον ανώτατο Ρώσο διπλωμάτη στις Βρυξέλλες, έπειτα από την προειδοποίηση της Μόσχας προς τους Ευρωπαίους διπλωμάτες να εγκαταλείψουν την Κίεβο, διαφορετικά θα διακινδυνεύσουν να βρεθούν στο επίκεντρο βομβαρδισμών.

Η εκπρόσωπος της ΕΕ, Ανίτα Χίπερ, ανέφερε μέσω X ότι η απειλή προς ξένους πολίτες και διπλωμάτες αποτελεί «απαράδεκτη κλιμάκωση». Επισήμανε ότι κάλεσε τον επικεφαλής της ρωσικής πρεσβείας στην ΕΕ, Κάρεν Μαλαγιάν, ζητώντας από το Κρεμλίνο να «παύσει τις επιθέσεις κατά αμάχων» και να συμμετάσχει σε «πραγματικές ειρηνευτικές συνομιλίες με πλήρη και άνευ όρων εκεχειρία».

Η Χίπερ κατηγόρησε τη Ρωσία ότι επιχειρεί να «σπείρει πανικό», υπογραμμίζοντας πως η ΕΕ «θα διατηρήσει την παρουσία και τη λειτουργία της στην Κιέβο», ενώ χαρακτήρισε τις απειλές «ένδειξη απόγνωσης».

Οι διπλωμάτες των ευρωπαϊκών χωρών αρνήθηκαν να συμμορφωθούν με την προτροπή της Μόσχας να εγκαταλείψουν την πόλη. Η πρέσβης της ΕΕ στην Ουκρανία, Καταρίνα Ματέρνοβα, δήλωσε: «Η ΕΕ δεν φεύγει. Μένουμε στην Κιέβο».

Αντίστοιχα, εκπρόσωπος του γαλλικού ΥΠΕΞ υπογράμμισε ότι «είναι αδιανόητο να εκκενώσουμε το προσωπικό μας». Το πολωνικό ΥΠΕΞ καταδίκασε τις ρωσικές απειλές, προειδοποιώντας πως οποιαδήποτε επίθεση κατά της πρεσβείας θα θεωρηθεί «εχθρική πράξη».

Ανώτερος αξιωματούχος του γερμανικού ΥΠΕΞ δήλωσε στο Politico ότι η απειλή της Ρωσίας προς ξένους πολίτες «δείχνει πως παραμένει δεσμευμένη στην κλιμάκωση», προσθέτοντας ότι η κατάσταση ασφαλείας στην Κιέβο «αξιολογείται συνεχώς».