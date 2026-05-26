Σφοδρή κριτική για το θέμα της ΔΕΗ ασκεί στον Αλέξη Τσίπρα μέσω ανάρτησής του στα social media ο Κωστής Χατζηδάκης.

Εν όψει της επίσημης ίδρυσης του νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης διερωτάται αν «θα βρει άραγε σήμερα το βράδυ ο κ. Τσίπρας να πει έστω μια κουβέντα για τη μεγάλη επιτυχία της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ;».

Ο κ. Χατζηδάκης επισημαίνει πως «η ΔΕΗ ολοκλήρωσε τη μεγαλύτερη διαδικασία άντλησης κεφαλαίων στην ιστορία του Ελληνικού Χρηματιστηρίου. Με συνολικές προσφορές που έφτασαν τα 18 δισ. ευρώ για άντληση 4,25 δισ. Ευρώ», ενώ «το καλοκαίρι του 2019 η ΔΕΗ ήταν στα πρόθυρα της χρεοκοπίας».

Ο Κωστής Χατζηδάκης υπενθυμίζει ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είχε αναγκάσει τη ΔΕΗ μέσω των περιβόητων δημοπρασιών ΝΟΜΕ, να πουλάει ρεύμα κάτω του κόστους στους ανταγωνιστές της!», όπως και ότι στις ευρωεκλογές του 2019 «η αξία της ΔΕΗ ήταν κάτω από 300 εκατ. Ευρώ» έναντι 7,9 δισ. ευρώ που είναι σήμερα «πριν από την συμπερίληψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου».

«Διερωτώμαι: Αν ίσχυε η εικόνα καταστροφής που συστηματικά παρουσιάζουν ο κ. Τσίπρας και άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, θα υπήρχε άραγε τέτοια κοσμοσυρροή σοβαρών διεθνών και Ελλήνων επενδυτών; Θα έβαζαν κορυφαία επενδυτικά funds 18 δισ. ευρώ προσφορές σε μια ελληνική επιχείρηση, αν πίστευαν ότι επενδύουν σε μια οικονομία χωρίς προοπτική και σε μια εταιρεία χωρίς μέλλον;» αναφέρει ο κ. Χατζηδάκης, λέγοντας ότι «η χρεοκοπημένη ΔΕΗ του ΣΥΡΙΖΑ (…) μετατρέπεται σήμερα σε εθνικό και περιφερειακό ενεργειακό πρωταθλητή» και σε όμιλο «που διεκδικεί ρόλο στην Κεντρική και στην Νοτιοανατολική Ευρώπη».

Σύμφωνα με τον κ. Χατζηδάκη, «από το 2019 μέχρι το 2025, η Ελλάδα κατόρθωσε να αυξήσει σε τέτοιο βαθμό τη διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ώστε, με βάση το μέγεθός της, να είναι πλέον 3η στον κόσμο σε διείσδυση από φωτοβολταϊκά και 9η από αιολικά». Όπως σημειώνει, η Ελλάδα «από καθαρός εισαγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας επί ΣΥΡΙΖΑ (εισάγαμε το 18% των αναγκών μας), έχει εξελιχθεί από το 2024 σε καθαρό εξαγωγέα ηλεκτρικής ενέργειας και το 2026 είμαστε ο 4ος μεγαλύτερος εξαγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη».

Καταλήγοντας, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης επισημαίνει πως, όταν ανέλαβε την κυβέρνηση η ΝΔ η Ελλάδα είχε την ακριβότερη χονδρική τιμή σε όλη την ΕΕ, ενώ σήμερα την 7η φθηνότερη. Επιπλέον, «επί ΣΥΡΙΖΑ, οι τιμές λιανικής στην Ελλάδα ήταν -19% από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, επί Νέας Δημοκρατίας είναι -20%» και «το β’ εξάμηνο του 2025, είχαμε την 10η φθηνότερη τιμή ρεύματος σε όλη την ΕΕ».

«Ο ΣΥΡΙΖΑ, προσπαθώντας όπως όπως να συγκρατήσει τις τιμές, έφτασε τη ΔΕΗ στα όρια της χρεοκοπίας, ενώ η Νέα Δημοκρατία συγκρατεί τις τιμές περισσότερο από τον ΣΥΡΙΖΑ, αφήνοντας παράλληλα περιθώρια τόσο στη ΔΕΗ όσο και στο σύνολο των επενδυτών στην αγορά ενέργειας να επενδύσουν περαιτέρω, να εκσυγχρονιστούν, να δώσουν έμφαση στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας», καταλήγει συμπερασματικά ο Κωστής Χατζηδάκης.