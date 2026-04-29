Στο club των μεγάλων ενεργειακών εταιρειών της Ευρώπης, αλλάζοντας ταχύτητα και επίπεδο, μπαίνει η ΔΕΗ, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από το νέο και έντονα αναπτυξιακό, στρατηγικό πλάνο του Ομίλου για την περίοδο 2026-2030. Με επενδύσεις €24 δισ. έως το 2030 – εκ των οποίων το 95% σε νέα έργα – πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα ενεργειακά πλάνα στην Ευρώπη, που χτίζει το αύριο του Ομίλου πάνω σε τρεις τομείς: στην επιτάχυνση ανάπτυξης ΑΠΕ και ευέλικτης παραγωγής σε Ελλάδα και Ρουμανία, την επέκταση σε νέες χώρες καλύπτοντας τη συνεχώς αυξανόμενη ανάγκη της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης για ενέργεια και την ανάπτυξη μεγάλων Data Centers στην περιοχή.

Το νέο επενδυτικό πλάνο θα χρηματοδοτηθεί κυρίως μέσω των αυξανόμενων λειτουργικών ταμειακών ροών (FFO) και της επικείμενης ΑΜΚ ύψους €4 δισ., με τον Όμιλο ΔΕΗ να στοχεύει σε EBITDA €4,6 δισ. το 2030. Από το 2019 μέχρι και σήμερα, η ΔΕΗ έχει βιώσει ριζικό μετασχηματισμό σε πολλαπλά επίπεδα, με τους στόχους της τόσο σε οικονομικό όσο και σε στρατηγικό επίπεδο να εξελίσσονται και να μεγεθύνονται, καθιστώντας την πλέον έναν σύγχρονο, πλήρως καθετοποιημένο Powertech Όμιλο με 8,6 εκατ. πελάτες και καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του ενεργειακού χάρτη και την ψηφιακή μετάβαση της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Ταχύτερη επέκταση σε Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη

Με το νέο στρατηγικό πλάνο επενδύσεων ύψους €24 δισ. στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη, ο Όμιλος ΔΕΗ αναλαμβάνει πρωτοβουλία επιθετικής ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή, συμβάλλοντας στο Ευρωπαϊκό όραμα για ενεργειακή ανεξαρτησία και τη συνολική ασφάλεια της ηπείρου.

Συγκεκριμένα, ο Όμιλος σκοπεύει σε διπλασιασμό της εγκατεστημένης ισχύος σε 24,3 GW το 2030, από 12,4 GW το 2025, αυξάνοντας σημαντικά τις νέες προσθήκες σε 2,4 GW ανά έτος (από 1,4 GW που ήταν ο προηγούμενος στόχος), επενδύοντας σε ΑΠΕ, ευέλικτη παραγωγή και αποθήκευση, εισερχόμενη παράλληλα σε νέες χώρες και συγκεκριμένα σε Ουγγαρία, Πολωνία, και Σλοβακία, μέσω τόσο οργανικής ανάπτυξης όσο και εξαγορών.

Το 2030, το 45% της εγκατεστημένης ισχύος του Ομίλου ΔΕΗ θα είναι εκτός Ελλάδος, ενώ το ενεργειακό μείγμα θα περιλαμβάνει όλες τις σύγχρονες μορφές παραγωγής ενέργειας (φωτοβολταϊκά, αιολικά, υδροηλεκτρικά, φυσικό αέριο, αποθήκευση), διαφοροποιώντας και αλληλοσυμπληρώνοντας γεωγραφικά και τεχνολογικά το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας.

Ανάπτυξη μεγάλης κλίμακας Data Center στην Κοζάνη, Δ. Μακεδονίας

Στο νέο στρατηγικό πλάνο του Ομίλου ΔΕΗ, οι επενδύσεις σε Data Centers αναδεικνύονται, επίσης, σε έναν πρόσθετο, στρατηγικό μοχλό ανάπτυξης, με τον όμιλο να βρίσκεται ήδη σε εμπιστευτικές, εν εξελίξει διαπραγματεύσεις με κορυφαίους hyperscalers για την ανάπτυξη ενός πολύ μεγάλης κλίμακας Data Center στις πρώην λιγνιτικές περιοχές της Κοζάνης, στη Δυτική Μακεδονία. Έτσι, η πρώτη φάση του έργου, ισχύος 300 MW, προστίθεται στο business plan και αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία έως τα τέλη του 2028, ενώ η δυνητική συνολική ισχύς (Φάση Ι + ΙΙ) μπορεί να φτάσει τα 1.000 MW.

Εθνικός επενδυτής: ανάπτυξη νέων θέσεων εργασίας και στήριξη της ελληνικής οικονομίας

Παράλληλα, η ΔΕΗ παραμένει και θα συνεχίσει να αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας με ισχυρό αποτύπωμα στην οικονομία και την αγορά εργασίας. Για την περίοδο 2026-2030, οι επενδύσεις του Ομίλου θα ξεπεράσουν τα €24 δισ., με το 52% να προορίζεται για την Ελλάδα. Οι επενδύσεις αυτές όχι μόνο δημιουργούν άμεσες θέσεις εργασίας στα έργα που υλοποιούνται, αλλά λειτουργούν και ως δημοσιονομικοί πολλαπλασιαστές με έμμεση θετική επίδραση σε όλους σχεδόν τους τομείς της οικονομίας.

Την ίδια στιγμή, τα υγιή οικονομικά του, επιτρέπουν στον Όμιλο ΔΕΗ να απορροφά κραδασμούς από τις διακυμάνσεις των τιμών ενέργειας. Η ΔΕΗ με την εμπειρία μιας εξαετίας συνεχούς μετασχηματισμού, συνεχίζει να επενδύει συστηματικά σε ένα νέο ενεργειακό μοντέλο που βασίζεται στην ευελιξία, την τεχνολογική καινοτομία και τις διασυνδέσεις και αποτελεί τον αναπτυξιακό πυλώνα του αύριο της ελληνικής οικονομίας.