Από τους πέντε βουλευτές της ΝουΔου που αποφάσισαν να κάνουν τη ζωή πατίνι του προέδρου Κυριάκου Α’ με τη γνωστή επιστολή στα «ΝΕΑ» (παρεμπιπτόντως, μεγάλη επιτυχία – ευλογάμε πού και πού κι εμείς τα γένια μας) γνωρίζω τους τρεις. Τους γνωρίζω καλά. Αναφέρομαι στους Ανδρέα Κατσανιώτη (βουλευτής Αχαΐας), Γιάννη Οικονόμου (βουλευτής Φθιώτιδας) και Γιάννη Παππά (βουλευτής Δωδεκανήσων). Καλά παιδιά και οι τρεις. Τους υπόλοιπους δύο της 5άδας, ήτοι τους Θανάση Ζεμπίλη (βουλευτής Εύβοιας) και Ξενοφώντα Μπαραλιάκο (βουλευτής Πιερίας), δεν τους γνωρίζω, προσωπικά.

Μπορώ όμως να καταλάβω την οργή, την απογοήτευση, τον θυμό, ακόμη και την πικρία που αισθάνονται όλο αυτό το διάστημα που το επιτελικό κράτος (εσύ διάβαζε Κυριάκο Α’) τους έχει φτυσμένους. Ούτε τους ακούει ούτε, κυρίως, τους βλέπει. Τους έχει να πηγαίνουν σαν τα πρόβατα στη Βουλή, να ψηφίζουν ό,τι γεννάει το πάνσοφο κεφάλι όσων εγκαταβιούν στο Μέγαρο Μαξίμου, κι ύστερα αυτοί να βγαίνουν στην κοινωνία για να τους σέρνουν τα μύρια όσα σχετικά με τα πεπραγμένα της κυβέρνησης, δηλαδή του επιτελικού κράτους.

Αν δεν είχατε την τύχη να διαβάσετε αυτή την κραυγή απόγνωσης αυτών των 5 βουλευτών, μην ανησυχείτε. Σύντομα θα έχετε την ευκαιρία να διαβάσετε των άλλων 5 που θα ακολουθήσουν. Κι αν και πάλι δεν προλάβετε για κάποιο λόγο ούτε εκείνη, και πάλι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας: θα ακολουθήσει η επιστολή της επόμενης 5άδας!!

…και το επόμενο «χτύπημα»

Διότι το μεγάλο μυστικό της χθεσινής, εκρηκτικής εμφάνισης των πέντε βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος δεν είναι τόσο η ευθεία βολή κατά του προέδρου Κυριάκου Α’, ο οποίος προΐσταται του «επιτελικού κράτους», είναι το πόσοι άλλοι κρύβονται πίσω από αυτούς. Οι πληροφορίες λοιπόν αναφέρουν ότι υπερβαίνουν τους 15 (ενδεχομένως να προσεγγίζουν τους 20) και η μέθοδος είναι η εξής, όπως τουλάχιστον μου την περιέγραψε ένας εξ αυτών με τον οποίο συνομίλησα:

– σύντομα και αναλόγως των αντιδράσεων του Μεγάρου Μαξίμου απέναντι στους χθεσινούς πέντε, θα υπάρξει και νέα παρέμβαση από άλλους πέντε βουλευτές, με διαφορετικό θέμα, αλλά με ίδια στόχευση. Το περιβάλλον του προέδρου Κυριάκου Α’.

Πιθανολογώ με βάση αυτά που άκουσα ότι η νέα παρέμβαση θα αφορά τη χρησιμοποίηση εξωκοινοβουλευτικών υπουργών, ενώ το υποζύγιο, δηλαδή οι εκλεγμένοι βουλευτές, υποφέρει από το βάρος των αποφάσεών τους. Ειδική αναφορά, λέγεται, θα υπάρχει και για τους προερχόμενους από το ΠΑΣΟΚ υπουργούς, οι οποίοι «νοθεύουν» τις ιδεολογικοπολιτικές ρίζες της παράταξης. Οχι φωτογραφίες του Σκέρτσου, και των υπολοίπων, δεν θα υπάρχουν. Μόνο αναφορές, που θα τον (και τους) φωτογραφίζουν…

Γιατί διάλεξαν «ΤΑ ΝΕΑ»

Ενα κρίσιμο ερώτημα, το οποίο έδωσε συνωμοσιολογικές διαστάσεις στο όλο θέμα, είχε να κάνει με το μέσο το οποίο διάλεξαν οι πέντε βουλευτές να καταγγείλουν ότι «το επιτελικό κράτος διεκδικεί τον απόλυτο έλεγχο, πιστώνεται τις επιτυχίες, αλλά, όταν εμφανίζονται σοβαρές παθογένειες, η ευθύνη διαχέεται προς τα κάτω και ιδιαίτερα προς τους βουλευτές».

Δηλαδή αυτή εδώ την εφημερίδα, «ΤΑ ΝΕΑ». Καμία συνωμοσία δεν βρίσκεται πίσω από αυτό, και όποιος το πιστεύει, και μεταξύ τους, και αυτός που θα έπρεπε να κόψει με το μαχαίρι τη συζήτηση για αυτού του είδους τις ανοησίες (ναι, σ’ ΕΣΕΝΑ αναφέρομαι), προφανέστατα δεν έχει καταλάβει τι συμβαίνει όλον αυτό τον καιρό στην Κοινοβουλευτική του Ομάδα.

Στην επιστολή, υπάρχει σε συνέχεια όσων προαναφέρω μια φράση – η εξής:

«Αυτή η πρακτική δεν υπάρχει σε εγχειρίδια ηγεσίας».

Σε ποιον απευθύνεται; Στον Κυριάκο Α’…

Επανέρχομαι: οι πέντε βουλευτές εμπιστεύτηκαν «ΤΑ ΝΕΑ» για τη δημοσιοποίηση της επιστολής τους, διότι γνωρίζουν καλά, και από μέσα, ότι εδώ τηρείται η δεοντολογία. Αν την έδιναν αλλού προς δημοσίευση (αλλού, ονόματα δεν λέμε, υπολήψεις δεν θίγουμε), το επόμενο λεπτό θα έφτανε στο Μέγαρο Μαξίμου και, αφού τη μελετούσε ο πρόεδρος Κυριάκος Α’ και την πετούσε στον κάλαθο των αχρήστων, θα την έτρωγε το μαύρο το σκοτάδι. Δεν θα δημοσιευόταν ποτέ. Μα ΠΟ-ΤΕ όμως…

Στο όριο της «δεδηλωμένης»

Αν ανησυχείτε τώρα για την τύχη τους, εγκύρως ενημερώνω ότι φυσικά δεν πρόκειται να διαγραφούν οι «πέντε». Διότι, πολύ απλά, δεν τον παίρνει τον Κυριάκο Α’ να τους διαγράψει. Ευχαρίστως θα το έκανε, αν διέθετε μια πλειοψηφία 20 εδρών. Χωρίς δεύτερη συζήτηση θα τους είχε στείλει αδιάβαστους πρωί πρωί με την αυγούλα, με το που κυκλοφόρησαν «ΤΑ ΝΕΑ» με την επιστολή τους. Αλλά έχοντας 155 βουλευτές στην Κοινοβουλευτική Ομάδα, άντε και με εκείνον τον πρώην «Σπαρτιάτη» 156, θα βρισκόταν στο όριο της «δεδηλωμένης», αν προχωρούσε σε κάτι τέτοιο, διαγραφές δηλαδή. Θα ήταν σαν τον… αγά του ανέκδοτου, που έκοψε ό,τι πολυτιμότερο διέθετε για να τιμωρήσει τη γυναίκα του που τον απάτησε!

Δεν γίνονται αυτά, και ο Κυριάκος Α’, που διαθέτει αυξημένο το αίσθημα της αυτοσυντήρησης, δεν είναι κανένα κορόιδο να προχωρήσει σε κάτι τόσο δραστικό. Ασε που οι «κεραίες» του έχουν ήδη πιάσει πως οι «πέντε» είναι η κορυφή του παγόβουνου – ως συνήθως, ο μεγάλος όγκος κρύβεται κάτω από το νερό…

Θα τους τιμωρήσει, αλλά όχι τώρα. Οταν έρθει η ώρα της κατάρτισης των ψηφοδελτίων, γιατί είναι και εκδικητικό το παλικάρι. Αλλά έως τότε ποιος ζει, ποιος πεθαίνει, που λένε και στα μέρη μου…

Αναγνώστες υψηλής ευφυΐας

Εκτακτος από κάθε άποψη αναγνώστης μου μού απέστειλε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το ακόλουθο, το οποίο δημοσιεύω ως έχει, καθώς εμπλέκει, και διαπλέκει, ποιητή Γιώργο Βέλτσο, εμένα και το πρόσωπο των ημερών, λόγω υποκλοπών, τον εισαγγελέα… Τζαβέλλα:

«Μπορώ πάντως να καταλάβω γιατί ο Βέλτσος όταν ακούει το όνομα “Τζαβέλλας”, το μυαλό του πάει στην “Κάλπικη λύρα”, ενώ περιέργως το δικό σου στην “Αγνή του λιμανιού”»!

Αναγνώστες υψηλής ευφυΐας…

Η Εξεταστική και ο μαγικός αριθμός 120

Μια που εμμέσως πλην σαφώς φτάσαμε στον… κόμπο των υποκλοπών, να επισημάνω ότι η τελευταία γραμμή άμυνας της κυβέρνησης είναι ότι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για εκ νέου σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές δεν πρόκειται να ευοδωθεί.

Διότι ακόμη και να μπορέσουν να συντονίσουν το βήμα τους όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ήτοι ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Νέα Αριστερά, Ελληνική Λύση, Νίκη και Πλεύση Ελευθερίας, πάλι δεν φτάνουν τον αριθμό των 120 βουλευτών που απαιτεί ο Κανονισμός της Βουλής για τη συγκρότηση μιας τέτοιας επιτροπής. Ολοι μαζί είναι 114, και για να βρουν 6 ακόμη βουλευτές πρέπει να τους αναζητήσουν στη μεγάλη δεξαμενή των ανεξάρτητων.

Εκεί συνωστίζονται 27 βουλευτές, από όλα τα κόμματα, και μεταξύ τους οι Αντώνης Σαμαράς και Μάριος Σαλμάς. Επίσης ένας ικανός αριθμός πρώην συριζαίων που έφυγαν από τον ΣΥΡΙΖΑ οδεύοντας προς το κόμμα Κασσελάκη, αλλά στον δρόμο το μετάνιωσαν και δήλωσαν ανεξάρτητοι. Πόσοι από αυτούς θα δηλώσουν πρόθυμοι να υποστηρίξουν την πρόταση του ΠΑΣΟΚ, είναι άγνωστο…

Για τα μάτια του «Ντίλιαν ή Ντίλαν»

Γιατί να κόπτεται η κυβέρνηση να μη συγκροτηθεί η Εξεταστική Επιτροπή για τις υποκλοπές, ενώ θα έπρεπε να συμβάλλει, αφού δεν έχει καμία σχέση με αυτές; Μα για τα μάτια του «Ντίλιαν ή Ντίλαν, πώς τον λένε, δεν ξέρω», όπως τον έχει περιγράψει ο πρόεδρος Κυριάκος Α’! Σου λέει, εδώ ολόκληρος εισαγγελέας του Αρείου Πάγου έχασε κάθε αξιοπιστία θέτοντας την υπόθεση στο αρχείο για να μην εξαναγκαστεί να καλέσει τον κύριο «πώς τον λένε, δεν ξέρω» να τον ερωτήσει γιατί εκβιάζει τον Πρωθυπουργό μας, θα το βρούμε από την Εξεταστική; Ποτέ να μη γίνει. Ελα όμως που στο τέλος της ημέρας θα τα καταφέρουν οι «απέναντι» να το στήσουν το έργο. Και τότε να το δω το Μέγαρο Μαξίμου τι χορό θα κάνει…