Τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης κάνει τις τελευταίες ώρες ένα σοκαριστικό περιστατικό από την Πολιτεία Οντίσα της νότιας Ινδίας, όπου ένας 50χρονος άνδρας καταγράφηκε σε βίντεο να μεταφέρει έναν ανθρώπινο σκελετό.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, ο 50χρονος Μουντά εμφανίζεται να κουβαλά τον σκελετό της αδερφής του μέσα σε υποκατάστημα τράπεζας, επιχειρώντας να λάβει τα χρήματα που υπήρχαν στον λογαριασμό της. Το βίντεο, που κυκλοφόρησε ευρέως στο διαδίκτυο, έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις.

Η γυναίκα είχε «φύγει» από τη ζωή πριν από δύο μήνες, ενώ νωρίτερα είχαν πεθάνει και ο σύζυγος καθώς και το παιδί της. Ο Μουντά, ο μοναδικός εν ζωή συγγενής, προσπάθησε να κάνει ανάληψη 20.000 ρουπίων (περίπου 180 ευρώ) από τον λογαριασμό της.

Όταν οι υπάλληλοι της τράπεζας αρνήθηκαν να εκταμιεύσουν το ποσό, ζητώντας είτε τη φυσική παρουσία της κατόχου είτε επίσημα έγγραφα που να αποδεικνύουν την κληρονομική του ιδιότητα, ο αναλφάβητος άνδρας, αδυνατώντας να ανταποκριθεί στις διαδικασίες, προχώρησε σε μία πράξη απελπισίας.

Ξέθαψε τη σορό της αδερφής του και τη μετέφερε στην τράπεζα, επιχειρώντας να αποδείξει τον θάνατό της μέσω της πιο ακραίας μορφής «τεκμηρίου».

Μετά το περιστατικό, παρενέβη η Αστυνομία και ο σκελετός θάφτηκε ξανά στο νεκροταφείο.