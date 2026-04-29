«Και τώρα που η Δικαιοσύνη αποφάσισε να κρατήσει… κλειδωμένη στο συρτάρι τη δικογραφία για την υπόθεση των υποκλοπών τι μπορούμε να περιμένουμε; Υπάρχει άλλος δρόμος να αναζητηθεί η αλήθεια για μία υπόθεση που εδώ και χρόνια προκαλεί έντονους κλυδωνισμούς στους θεσμούς και αποτελεί τραύμα για το κράτος δικαίου;».

Τα ερωτήματα που θέτουν νομικοί – και όχι μόνο – έχουν να κάνουν με την ουσία της υπόθεσης, που τις τελευταίες ώρες βρίσκεται ξανά στην πρώτη γραμμή της δικαστικής και πολιτικής επικαιρότητας. Και όπως λένε, παρά την αρχειοθέτηση της υπόθεσης, ο επίλογος δεν έχει ακόμα γραφτεί. Υπάρχουν τέσσερις «σταθμοί» μέσα στη «λεωφόρο» της δικαιοσύνης που κρατούν – τουλάχιστον επί του παρόντος – «ζωντανή» αυτή την τόσο σοβαρή υπόθεση. Μία υπόθεση που δεν αφορά μόνο τους στόχους του κακόβουλου λογισμικού Predator και τους συνομιλητές τους, αλλά αφορά τον κάθε πολίτη ξεχωριστά που αναμένει από την πολιτεία να προστατεύει τα συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματά του.

Ποιοι είναι αυτές οι ανοιχτές υποθέσεις, που μένει βέβαια να δούμε τη δικαστική τους εξέλιξη;

Οι μηνύσεις που έρχονται: Με βάση όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας, πρόσωπα τα οποία ήταν στη λίστα του Predator, αλλά δεν είχαν επιλέξει τη δικαστική οδό, έχουν αποφασίσει να προσφύγουν στη Δικαιοσύνη καταγγέλλοντας συγκεκριμένες αξιόποινες πράξεις. Ο δικηγόρος Ζαχαρίας Κεσσές, ο οποίος εκπροσωπεί τον δημοσιογράφο Θανάση Κουκάκη, λίγες ώρες πριν από την εκ νέου αρχειοθέτηση της υπόθεση των υποκλοπών είχε ενημερώσει την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου για την πρόθεσή του για λογαριασμό άλλων εντολέων του να καταθέσει νέες μηνύσεις εισφέροντας άγνωστα στοιχεία. Ετσι, το περιεχόμενο αυτών των μηνύσεων είναι ικανό να προκαλέσει και νέα ποινική έρευνα με άγνωστες προεκτάσεις, καθώς πολλά θα εξαρτηθούν και από το περιεχόμενό τους, αλλά και από την ιδιότητα των μηνυτών.

Το Εφετείο των υποκλοπών: Το επόμενο προγραμματισμένο «ραντεβού» των πρωτοδίκως καταδικασθέντων επιχειρηματιών για πλημμελήματα που αφορούν την υπόθεση των υποκλοπών είναι προγραμματισμένο για τις 11 Δεκεμβρίου 2026. Τότε θα κριθεί σε δεύτερο βαθμό από το Γ’ Τριμελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας η υπόθεση αυτή και η μεταχείριση των κατηγορουμένων, οι οποίοι έχουν κριθεί ένοχοι και έχουν ασκήσει έφεση κατά της απόφασης που έχει καταδικάσει τον καθένα σε συνολική ποινή φυλάκισης 126 ετών, με εκτιτέα τα 8 έτη. Σε εκείνη τη δίκη είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω των δικηγόρων τους θα δώσουν τη δική τους «μάχη» αναμένοντας την κρίση της Δικαιοσύνης, που ουδείς μπορεί να προδικάσει. Με ορίζοντα μάλιστα εκείνη τη δίκη, άγνωστο παραμένει αν ο εκ των πρωταγωνιστών Ταλ Ντίλιαν αποφασίσει να μιλήσει στέλνοντας ένα ακόμα μήνυμα για την ουσία της υπόθεσης.

Τα «γαϊτανάκι» των ψευδορκιών: Για δύο σημαντικούς μάρτυρες που πέρασαν από τη δικαστική αίθουσα κατά τη διάρκεια της πρωτοβάθμιας δίκης των υποκλοπών προέκυψαν ενδείξεις τέλεσης ψευδούς κατάθεσης. Ο πρώτος ήταν ο άλλοτε φερόμενος ως νόμιμος εκπρόσωπος μιας εκ των δύο ελεγχόμενων εταιρειών, ο οποίος παραδέχθηκε αφενός πως ήταν «αχυράνθρωπος» και αφετέρου πως όταν εξετάστηκε από την Επιτροπή της Βουλής για την ίδια υπόθεση πήγε με… σκονάκι ως προς τις ερωτήσεις που θα δεχόταν και τις απαντήσεις που έδωσε.

Το δικαστήριο έχει ζητήσει να ερευνηθεί ο ίδιος για ψευδορκία με φερόμενο ως ηθικό αυτουργό έναν από τους ήδη καταδικασμένους επιχειρηματίες. Η δεύτερη δικογραφία που μελετάται από εισαγγελέα Πρωτοδικών αφορά την κατάθεση του προσώπου από την προπληρωμένη κάρτα του οποίου εστάλη το μολυσμένο μήνυμα με παραλήπτη τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, που με όσα είπε στο ακροατήριο επίσης «γέννησε» υπόνοιες ψευδορκίας.

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο: Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έχει ήδη προσφύγει στο Δικαστήριο του Στρασβούργου, ενώ ο ίδιος και άλλα πρόσωπα αναμένεται να φέρουν την υπόθεση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για ελλιπή, πλημμελή και αναποτελεσματική έρευνα από τις εθνικές Αρχές.

Σημειώνεται ότι χθες παρενέβη στην υπόθεση και η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, επισημαίνοντας ότι οι τελευταίες εξελίξεις οδηγούν σε καχυποψία και έλλειψη εμπιστοσύνης των πολιτών ως προς την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης.