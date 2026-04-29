Ο Ινδός μεγιστάνας Ανάντ Αμπάνι, γιος του δισεκατομμυριούχου Μουκές Αμπάνι, προσφέρθηκε να φιλοξενήσει στο καταφύγιο άγριας ζωής που διατηρεί στην Ινδία, 80 ιπποπόταμους γνωστούς ως «ιπποπόταμοι της κοκαΐνης», οι οποίοι ζουν σήμερα στην Κολομβία και πρόκειται να θανατωθούν από την κυβέρνηση.

Οι ιπποπόταμοι αυτοί είναι απόγονοι των ζώων που εισήγαγε στη χώρα τη δεκαετία του 1980 ο διαβόητος βαρόνος των ναρκωτικών Πάμπλο Εσκομπάρ, ο οποίος επιθυμούσε να δημιουργήσει έναν από τους μεγαλύτερους ιδιωτικούς ζωολογικούς κήπους της Λατινικής Αμερικής.

Έκτοτε, ο πληθυσμός τους έχει αυξηθεί σε περίπου 160 άτομα, απειλώντας τα τοπικά είδη. Πριν από λίγες εβδομάδες, η κυβέρνηση της Κολομβίας ανακοίνωσε την πρόθεσή της να θανατώσει 80 από αυτά τα ζώα, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.

Ο Αμπάνι κάλεσε την κυβέρνηση να επανεξετάσει την απόφαση, προτείνοντας να τα φιλοξενήσει στο δικό του κέντρο διάσωσης.

«Αυτοί οι 80 ιπποπόταμοι δεν επέλεξαν πού να γεννηθούν, ούτε δημιούργησαν τις συνθήκες που αντιμετωπίζουν σήμερα», ανέφερε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τα ζώα αυτά «είναι ζωντανά, αισθανόμενα όντα και, εφόσον έχουμε τη δυνατότητα να τα σώσουμε με έναν ασφαλή και ανθρώπινο τρόπο, έχουμε την ευθύνη να το προσπαθήσουμε».

Η πρόταση του Αμπάνι

Στην πόλη Τζαμνάγκαρ, στην πολιτεία Γκουτζαράτ, ο Αμπάνι ίδρυσε το κέντρο προστασίας της άγριας ζωής Vantara, το οποίο φιλοξενεί περισσότερα από 150.000 ζώα από πάνω από 2.000 είδη, σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του.

Εκεί προτείνει να μεταφερθούν οι 80 ιπποπόταμοι της Κολομβίας, που σήμερα ζουν γύρω από την Hacienda Nápoles την πρώην έπαυλη του Εσκομπάρ στο Πουέρτο Τριούνφο η οποία πλέον λειτουργεί ως τουριστικός χώρος.

«Είμαστε πρόθυμοι να υποδεχθούμε και να φροντίσουμε αυτούς τους ιπποπόταμους σε ένα ειδικά σχεδιασμένο και εμπλουτισμένο περιβάλλον, που θα εξασφαλίζει την ευημερία τους και θα αντικατοπτρίζει τα κύρια χαρακτηριστικά του φυσικού τους οικοτόπου», αναφέρει δήλωση του διευθύνοντος συμβούλου του Vantara, Βιβάν Καράνι, εκ μέρους του Αμπάνι.

Η επιστολή, που απευθύνεται στην υπουργό Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης της Κολομβίας, Ιρένε Βέλες Τόρες, καλεί την κυβέρνηση να «επαναξιολογήσει με σεβασμό» την απόφασή της.

Σύμφωνα με το CNN, το Vantara δήλωσε ότι, εφόσον εγκριθεί η πρόταση, η μεταφορά θα πραγματοποιηθεί «σε πλήρη συμμόρφωση με τις απαραίτητες εγκρίσεις, άδειες, διαδικασίες δέουσας επιμέλειας, βιοασφάλειας και λογιστικού σχεδιασμού». Ο Καράνι τόνισε ότι τα ζώα θα λάβουν «διά βίου» φροντίδα, βασισμένη στην αρχή του «μη πρόκλησης βλάβης σε κανένα ζωντανό ον».

Η στάση της κολομβιανής κυβέρνησης

Το CNN επικοινώνησε με το υπουργείο Περιβάλλοντος και την υπουργό Βέλες σχετικά με την πρόταση και την πιθανότητα υλοποίησής της, χωρίς ωστόσο να υπάρξει ακόμη απάντηση.

Οι υπεύθυνοι του Vantara δήλωσαν «απολύτως διαθέσιμοι» για διάλογο με την κυβέρνηση της Κολομβίας, εκφράζοντας την πρόθεση να συναντηθούν με αξιωματούχους της διοίκησης του προέδρου Γουστάβο Πέτρο και προσκαλώντας τους να επισκεφθούν τις εγκαταστάσεις του κέντρου.

Επίσης, ο Αμπάνι, ιδρυτής του Vantara και γιος του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της Reliance Industries Limited (RIL), της μεγαλύτερης ιδιωτικής εταιρείας στην Ινδία, δηλώνει φιλόζωος. «Στα ζώα βλέπω τον Θεό, και το Vantara είναι ένας ναός», αναφέρει χαρακτηριστικά. Το 2024 είχε απασχολήσει διεθνώς τα μέσα ενημέρωσης με τον γάμο του με τη Ραντίκα Μέρτσαντ, που συνοδεύτηκε από πολυτελείς εκδηλώσεις που κράτησαν για μήνες.

Το πρόβλημα των εισβλητικών ειδών

Η απόφαση για τη θανάτωση 80 ιπποπόταμων ελήφθη λόγω της ανεξέλεγκτης αύξησης του πληθυσμού τους στη λεκάνη του ποταμού Μαγδαλένα, όπως εξήγησε η υπουργός Βέλες στις 13 Απριλίου.

«Χωρίς αυτή τη δράση, είναι αδύνατο να ελέγξουμε τον πληθυσμό. Οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι έως το 2030 θα υπάρχουν τουλάχιστον 500 ιπποπόταμοι που θα επηρεάζουν τα οικοσυστήματα και τα εγγενή είδη, όπως ο θαλάσσιος δούγγος και η ποταμίσια χελώνα. Με ευθύνη απέναντι στο οικοσύστημά μας, πρέπει να προχωρήσουμε σε αυτές τις ενέργειες», δήλωσε η υπουργός.

Νωρίτερα, το υπουργείο Περιβάλλοντος είχε εξετάσει εναλλακτικές, όπως τη μεταφορά ορισμένων ζώων σε χώρες όπως ο Ισημερινός, το Περού, οι Φιλιππίνες, η Ινδία, το Μεξικό, η Δομινικανή Δημοκρατία, η Νότια Αφρική και η Χιλή. Ωστόσο, οι επιλογές αυτές δεν προχώρησαν «λόγω διεθνών περιορισμών και λειτουργικών δυσκολιών».

Τέλος, ο ιπποπόταμος εντάχθηκε στον κατάλογο των εισβλητικών εξωτικών ειδών της Κολομβίας τον Μάρτιο του 2022, γεγονός που επέτρεψε στην κυβέρνηση να εφαρμόσει μέτρα ελέγχου. Το είδος έχει προσδόκιμο ζωής 40 έως 50 έτη.

Πηγή:CNN