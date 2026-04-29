Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκε την Τρίτη με κορυφαία στελέχη της Chevron και άλλων ενεργειακών εταιρειών, προκειμένου να εξετάσουν πιθανά μέτρα σταθεροποίησης των αγορών πετρελαίου, σε περίπτωση που παραταθεί ο ναυτικός αποκλεισμός των ιρανικών λιμένων για μήνες, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου που μίλησε στο Reuters.

Οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν στην παραγωγή πετρελαίου των ΗΠΑ, στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures), στη ναυτιλία και στο φυσικό αέριο, ανέφερε ο ίδιος αξιωματούχος. Στόχος ήταν η αξιολόγηση των επιπτώσεων που έχει η τρέχουσα γεωπολιτική κρίση στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας.

Εκπρόσωπος της Chevron επιβεβαίωσε ότι ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Μάικ Γουίρθ, συμμετείχε στη συνάντηση, προκειμένου να συζητήσει τις αναταράξεις στις παγκόσμιες αγορές πετρελαίου, οι οποίες έχουν επηρεαστεί από τον αμερικανοϊσραηλινό πόλεμο εναντίον του Ιράν.

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν επίσης ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ, η προσωπάρχης του Τραμπ Σούζι Γουάιλς, ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του προέδρου, Τζάρεντ Κούσνερ. Η συνάντηση αποκαλύφθηκε αρχικά από το Axios.

Οι υψηλές τιμές του πετρελαίου αποτελούν σημαντικό πολιτικό κίνδυνο για τους Ρεπουμπλικάνους εν όψει των ενδιάμεσων εκλογών (midterms) του Κογκρέσου τον Νοέμβριο.

Σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, «όλα τα στελέχη μίλησαν με ενθουσιασμό για τις ενέργειες που έχει κάνει ο πρόεδρος Τραμπ για να απελευθερώσει την αμερικανική ενεργειακή κυριαρχία και δήλωσαν ότι ο Πρόεδρος κάνει όλα τα σωστά πράγματα αυτή τη στιγμή».

Παρεμβάσεις στην ενεργειακή πολιτική

Η κυβέρνηση Τραμπ παρέτεινε για 90 ημέρες την ισχύ του Νόμου Τζόουνς, προκειμένου να επιτραπεί η μεταφορά προϊόντων όπως πετρέλαιο και λιπάσματα μεταξύ αμερικανικών λιμένων με πλοία ξένης σημαίας – κάτι που κανονικά απαγορεύεται. Το μέτρο στοχεύει στη διευκόλυνση των μεταφορών και στην αντιμετώπιση των πιέσεων στην αγορά.

Παράλληλα, η αμερικανική κυβέρνηση επικαλέστηκε τον Νόμο περί Αμυντικής Παραγωγής, εξουσιοδοτώντας το Πεντάγωνο και το Υπουργείο Ενέργειας να αναλάβουν δράσεις για τη μείωση των τιμών προς όφελος των καταναλωτών.

Όπως σημείωσε ο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, ο Τραμπ πραγματοποιεί τακτικά συναντήσεις με στελέχη του ενεργειακού κλάδου, ώστε να ενημερώνεται για τις εξελίξεις στις εγχώριες και διεθνείς αγορές ενέργειας.

Τέλος, η κυβέρνηση των ΗΠΑ εξετάζει επιπλέον μέτρα, όπως η χαλάρωση περιβαλλοντικών κανονισμών στα διυλιστήρια, με στόχο τη μείωση του κόστους των καυσίμων.