Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν κατηγόρησε το Κρεμλίνο ότι επιβάλλει στους Ρώσους ένα «ψηφιακό σιδηρούν παραπέτασμα», προκειμένου να αποκρύψει τις οικονομικές δυσκολίες που προκαλούν οι ευρωπαϊκές κυρώσεις λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.

«Ναι, οι κυρώσεις έχουν ολέθριο αποτέλεσμα στη ρωσική οικονομία», τόνισε η φον ντερ Λάιεν κατά τη διάρκεια ομιλίας της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο, επισημαίνοντας την επίδραση των μέτρων που έχουν επιβληθεί από την Ε.Ε. στη Μόσχα.

Η πρόεδρος της Κομισιόν υπενθύμισε ότι οι 27 χώρες-μέλη υιοθετούν μια νέα σειρά κυρώσεων κατά της Μόσχας — την 20ή από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022. Επέμεινε επίσης πως, με την άνοδο του πληθωρισμού και των επιτοκίων, οι συνέπειες του πολέμου χρηματοδοτούνται «από την τσέπη του πληθυσμού».

«Σε σημείο που το Κρεμλίνο αντιδρά (…) περιορίζοντας την πρόσβαση στο Ίντερνετ και την ελευθερία της επικοινωνίας. Σε σημείο που οι Ρώσοι έχουν το αίσθημα ότι ζουν και πάλι πίσω από ένα σιδηρούν παραπέτασμα, ένα ψηφιακό σιδηρούν παραπέτασμα», δήλωσε χαρακτηριστικά η φον ντερ Λάιεν.

«Όμως αν η Ιστορία μας έμαθε κάτι, αυτό είναι ότι όλα τα τείχη στο τέλος πέφτουν», κατέληξε η γερμανίδα ηγέτις, στέλνοντας σαφές μήνυμα για την ανθεκτικότητα των δημοκρατικών αξιών απέναντι στην καταστολή και την παραπληροφόρηση.