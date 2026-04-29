Η περαιτέρω συνεργασία στο πεδίο που έχει οδηγήσει σε μείωση των μεταναστευτικών ροών καθώς και η ενίσχυση της ασφάλειας των συνόρων θα βρεθούν στο επίκεντρο της τριμερούς συνάντησης μεταξύ των αρμόδιων για τη μετανάστευση υπουργών Ελλάδας, Τουρκίας και Βουλγαρίας σήμερα το μεσημέρι σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας.

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης θα υποδεχθεί τους ομολόγους του, τον υπουργό Εσωτερικών της Τουρκίας Μουσταφά Τσιφτσί και τον βούλγαρο υπουργό Εσωτερικών Εμίλ Ντέτσεφ, προκειμένου να συζητήσουν για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και ποιες κινήσεις μπορούν ακόμη να γίνουν, λαμβάνοντας υπόψη και το γενικότερο γεωπολιτικό πλαίσιο.

Υπογραμμίζεται πως οι τριμερείς συναντήσεις αποτελούν όργανο, το οποίο έχει συναφθεί τόσο σε επίπεδο επιχειρησιακών στελεχών όσο και σε επίπεδο πολιτικών ηγεσιών, με τις επαφές να πραγματοποιούνται σε τακτική βάση. Είναι ενδεικτικό πως η προηγούμενη τέτοια συνάντηση έγινε τον Νοέμβριο του 2025 στην Κωνσταντινούπολη, με κεντρικό θέμα τη διαχείριση της παράνομης μετανάστευσης. Κοινή παραδοχή της συνάντησης εκείνης ήταν ότι τα μέτρα που έχουν ληφθεί στο πλαίσιο της συνεργασίας των τριών χωρών έχουν οδηγήσει σε σημαντική μείωση των παράνομων ροών. Αντίστοιχα, σε επίπεδο υπουργών, πραγματοποιήθηκε νωρίτερα εκείνη τη χρονιά, τον Ιανουάριο, τριμερής συνάντηση – και πάλι στην Κωνσταντινούπολη, στο ανάκτορο του Ντολμάμπαχτσε -, με επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας τον τότε υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Νίκο Παναγιωτόπουλο.

Σημειώνεται πως σε δηλώσεις του στην αρχή της εβδομάδας ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης τόνισε πως υπάρχει πλήρης συνεργασία με την τουρκική ακτοφυλακή, γεγονός που αποδεικνύεται καθώς το πρώτο τετράμηνο του 2026 οι αφίξεις από τα τουρκικά παράλια είναι 2.500, την ώρα που το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι ήταν 6.500. Ωστόσο, όπως ξεκαθάρισε, το πρόβλημα με την Τουρκία έγκειται στο γεγονός ότι «δεν εφαρμόζει τη συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ενωση, να δέχεται πίσω μετανάστες που έρχονται». Κι αυτό είναι ένα ζήτημα που αναμένεται να τεθεί στο τραπέζι της τριμερούς συνάντησης.

Και μπορεί η μείωση των μεταναστευτικών ροών από τα τουρκικά παράλια να είναι σταθερή τους τελευταίους μήνες, δεν είναι ίδια όμως η κατάσταση στα νότια της χώρας. Εξάλλου, όπως παραδέχεται και ο Θ. Πλεύρης, «υπάρχει ενεργό και πολύ πιο επικίνδυνο για εμάς μέτωπο, που είναι αυτό της Λιβύης, και κυρίως των εκτοπισμένων Σουδανών που βρίσκονται στην Αίγυπτο, το Τσαντ και τη Λιβύη». Αξίζει να σημειωθεί πως βάσει των στοιχείων της Υπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, από την αρχή του έτους έφτασαν στη χώρα μας συνολικά 7.168 πρόσφυγες και μετανάστες, εκ των οποίων οι 2.444 στην Κρήτη. Στόχος της χώρας μας, όπως επεσήμανε ο Θ. Πλεύρης, είναι να μειωθούν οι μεταναστευτικές ροές, ενόψει και της κρίσιμης περιόδου Μαΐου – Ιουλίου, κατά την οποία οι καιρικές συνθήκες ευνοούν τις καραβιές από τα αφρικανικά παράλια.

Δομή στο Ηράκλειο

Στο μεταξύ, μέχρι τον Ιούλιο αναμένεται να είναι έτοιμη η δομή για την προσωρινή φιλοξενία μεταναστών στο Ηράκλειο, σύμφωνα με τον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, ο οποίος τόνισε πως για τον χώρο που τελικά θα επιλεγεί θα υπάρξει προηγουμένως διαβούλευση με την κοινωνία και τους τοπικούς φορείς. Σε ό,τι, δε, αφορά την υπάρχουσα δομή στην Αγυιά Χανίων, η οποία και δέχεται τους πρόσφυγες και μετανάστες που φτάνουν στα νότια παράλια της Δυτικής Κρήτης αλλά και τη Γαύδο, κατά τους χειμερινούς μήνες είναι προγραμματισμένο να γίνουν απαραίτητες παρεμβάσεις στον χώρο του Εκθεσιακού Κέντρου, προκειμένου η δομή να γίνει περισσότερο λειτουργική.