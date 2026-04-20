Μείωση της εγκληματικότητας στη Γερμανία για το 2025 καταγράφουν τα επίσημα στοιχεία της αστυνομίας, αν και παρατηρείται αύξηση στις σεξουαλικές επιθέσεις και στην παραβατικότητα των ανηλίκων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο ομοσπονδιακός υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ, η αστυνομία κατέγραψε περίπου 5,5 εκατομμύρια υποθέσεις, αριθμός μειωμένος κατά 5,6% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Οι ειδικοί της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας κατά του Εγκλήματος (ΒΚΑ) αποδίδουν τη μείωση κυρίως στη μερική αποποινικοποίηση της κατοχής και καλλιέργειας κάνναβης από τον Απρίλιο του 2024, καθώς και στη «μειούμενη ένταση της μετανάστευσης».

«Αυτό που είναι κρίσιμο είναι οι άνθρωποι να αισθάνονται ασφαλείς στην καθημερινότητά τους», δήλωσε ο κ. Ντόμπριντ, ανακοινώνοντας ένα «σκληρό» σχέδιο δράσης κατά του οργανωμένου εγκλήματος. Το σχέδιο θα προβλέπει, όπως είπε, και «συνεπείς» απελάσεις μεταναστών που παρανομούν επανειλημμένα. Παράλληλα, σημείωσε ότι οι μετανάστες εξακολουθούν να «υπερεκπροσωπούνται» στις στατιστικές εγκληματικότητας, αποτελώντας το 43% του συνόλου, ενώ μεταξύ των υπόπτων είναι τουλάχιστον διπλάσιοι από τους Γερμανούς σε όλες τις ηλικιακές ομάδες.

Η στατιστική δείχνει συνολική μείωση κατά 2,3% στα «βίαια» εγκλήματα, όπως ανθρωποκτονίες, βιασμοί, ληστείες και επικίνδυνες σωματικές βλάβες. Ωστόσο, μεταξύ των παιδιών τα βίαια εγκλήματα αυξήθηκαν κατά 3,3%. Οι ειδικοί αποδίδουν την τάση αυτή στο άγχος για το μέλλον εξαιτίας των αλλεπάλληλων κρίσεων και στον υπερβολικό χρόνο που περνούν οι ανήλικοι στο διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ανησυχητική είναι και η αύξηση κατά 9% στους βιασμούς, ποσοστό που από το 2018 έχει συνολικά ανέβει σχεδόν 72%. Στην κατηγορία αυτή, οι μη Γερμανοί ύποπτοι αντιστοιχούν στο 38,5%.

Άνοδος του κυβερνοεγκλήματος και αίσθημα ασφάλειας

Η έκθεση καταγράφει επίσης αύξηση του κυβερνοεγκλήματος, κυρίως σε περιπτώσεις απάτης για κλοπή στοιχείων πιστωτικών καρτών και παραβιάσεων πνευματικών δικαιωμάτων. Η ΒΚΑ υπογραμμίζει τον διεθνή χαρακτήρα του φαινομένου, καθώς εκατοντάδες χιλιάδες υποθέσεις προέρχονται ή ελέγχονται από το εξωτερικό, κάνοντας λόγο για «διεθνή βιομηχανία οικονομικού εγκλήματος».

Παράλληλα, η ΒΚΑ δημοσιοποίησε μελέτη για τους λεγόμενους «σκοτεινούς αριθμούς», δηλαδή τα περιστατικά που δεν αναφέρονται στην αστυνομία. Για την έρευνα «Ασφάλεια και Έγκλημα 2024», 60.000 πολίτες ρωτήθηκαν σχετικά με το αίσθημα ασφάλειας και την εμπειρία τους από εγκληματικές ενέργειες. Το 74% δήλωσε ότι αισθάνεται ασφαλές στη γειτονιά του, ωστόσο η εικόνα αλλάζει όταν πρόκειται για τη νύχτα στα μέσα μαζικής μεταφοράς, όπου οι μισοί δηλώνουν ότι νιώθουν ανασφάλεια.