Σοκ στο Χόλιγουντ έχει προκαλέσει η δολοφονία του βετεράνου ηθοποιού Τζέιμς Χάντι, γνωστού από τις ταινίες «Jumanji» και «Top Gun: Maverick». Ο 81χρονος βρέθηκε μαχαιρωμένος στην αυλή του σπιτιού του στην Καλιφόρνια. Σύμφωνα με αξιωματούχους, δράστης φέρεται να είναι ο γιος της συντρόφου του, ο οποίος συνελήφθη αφού κάλεσε ο ίδιος το 911.

Βίντεο από κάμερα κουδουνιού που δημοσιοποιήθηκε δείχνει τον 44χρονο Μάικλ Γκλέντχιλ, γιο της συντρόφου του ηθοποιού, να οδηγεί με ψυχραιμία τους αστυνομικούς στο σημείο όπου βρισκόταν το θύμα. Λίγα λεπτά νωρίτερα, σύμφωνα με τις Αρχές, τον είχε μαχαιρώσει θανάσιμα.

Ο Τζέιμς Χάντι εντοπίστηκε νεκρός το πρωί της Τετάρτης (03.06.2026) στην οδό Έργουιν, στην περιοχή Ταρζάνα του Λος Άντζελες, έπειτα από κλήση στο 911 που κινητοποίησε τις δυνάμεις της Αστυνομίας.

Η φράση που συγκλόνισε τους αστυνομικούς

Σύμφωνα με την Αστυνομία του Λος Άντζελες, ο βασικός ύποπτος, Μάικλ Γκλέντχιλ, φέρεται να δήλωσε στους αστυνομικούς: «Είμαι ο γιος του ανθρώπου, μόλις σκότωσα τον άνθρωπο της αμαρτίας». Οι αστυνομικοί βρήκαν τον ηθοποιό αναίσθητο στην μπροστινή αυλή του σπιτιού του, με τραύμα από μαχαίρι στο στήθος. Ο Χάντι μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Οι έρευνες για τις συνθήκες της τραγωδίας βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ η είδηση του θανάτου του έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο και στους θαυμαστές του.

Όπως αναφέρουν αμερικανικά δημοσιεύματα, οι αστυνομικοί βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή μπροστά σε μια ιδιαίτερα παράξενη υπόθεση. Η αναφορά του δράστη στον «άνθρωπο της αμαρτίας» έχει δημιουργήσει ερωτήματα για τα κίνητρα και την ψυχολογική του κατάσταση.

Λίγες ώρες μετά τον εντοπισμό του θύματος, ο Γκλέντχιλ φέρεται να παραδέχθηκε στους αστυνομικούς ότι ήταν το πρόσωπο που αναζητούσαν. Ο 44χρονος, σύμφωνα με τις Αρχές, διέμενε στο ίδιο σπίτι με τη μητέρα του, σύντροφο του Χάντι.

Οι ντετέκτιβ εκτιμούν ότι πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό και δεν υπάρχει κίνδυνος για το κοινό. Ο Γκλέντχιλ συνελήφθη και οδηγήθηκε στις φυλακές Βαν Νάις, όπου του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για φόνο. Η εγγύησή του ορίστηκε στα 2 εκατομμύρια δολάρια.

Η καριέρα του Τζέιμς Χάντι

Ο Τζέιμς Χάντι είχε μια εντυπωσιακή καριέρα με περισσότερες από 150 συμμετοχές σε τηλεοπτικές και κινηματογραφικές παραγωγές από τη δεκαετία του 1970. Πιο πρόσφατα, εμφανίστηκε στο «Top Gun: Maverick» το 2022, υποδυόμενος έναν μπάρμαν δίπλα στην Τζένιφερ Κόνελι.

Το 2017 συμμετείχε στην ταινία «Logan» με τον Χιου Τζάκμαν, ενώ το 2021 υποδύθηκε τον Πατέρα ΜακΓκάφιν στην κωμωδία «Senior Entourage». Ο σκηνοθέτης της ταινίας, Μπράιαν Κόνορς, είχε γράψει στο Facebook ότι ο Χάντι ήταν ένας από τους «καλύτερους ηθοποιούς χαρακτήρων που γνωρίζω».

Ο ηθοποιός είχε εμφανιστεί επίσης σε γνωστά τηλεοπτικά αστυνομικά δράματα όπως τα «Alias», «Criminal Minds», «NCIS: Los Angeles», «Rizzoli & Isles», «CSI: NY» και «Cold Case», αφήνοντας πίσω του πλούσια καλλιτεχνική παρακαταθήκη.