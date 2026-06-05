Η FIFA συνεχίζει να φέρνει αλλαγές στο Παγκόσμιο Κύπελλο και αυτή τη φορά στρέφει την προσοχή της στο τελετουργικό πριν από τη σέντρα των αγώνων. Η Παγκόσμια Ομοσπονδία παρουσίασε το νέο πλάνο για την είσοδο των ομάδων, θέλοντας να δώσει ακόμη μεγαλύτερη έμφαση στο συναίσθημα και την εμπειρία των ποδοσφαιριστών που συμμετέχουν στη διοργάνωση.

Όλοι οι παίκτες στο κέντρο για τους εθνικούς ύμνους

Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά τη συμμετοχή όχι μόνο των βασικών αλλά και των αναπληρωματικών ποδοσφαιριστών στην τελετή πριν από κάθε παιχνίδι. Έτσι, πριν από την έναρξη των αγώνων, και οι 52 παίκτες των δύο αποστολών θα βρίσκονται ταυτόχρονα στον αγωνιστικό χώρο, συγκεντρωμένοι γύρω από το ειδικό πανό της FIFA στο κέντρο του γηπέδου κατά την ανάκρουση των Εθνικών ύμνων.

Στόχος της FIFA είναι κάθε μέλος της αποστολής να βιώνει πλήρως τη στιγμή της εκπροσώπησης της χώρας του στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική σκηνή του κόσμου, ανεξάρτητα από το αν θα αγωνιστεί ή όχι στο παιχνίδι.

Γιγαντιαία πανό και περισσότερη… συγκίνηση

Παράλληλα, στα γήπεδα του Μουντιάλ θα τοποθετούνται τεράστια πανό στα χρώματα των Εθνικών σημαιών των δύο ομάδων, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό οπτικό σκηνικό για τους φιλάθλους στις εξέδρες αλλά και για τους τηλεθεατές.