Τι κι αν η Ιρλανδία δεν θα βρίσκεται στα γήπεδα των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικού για το επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο, αυτό δεν φαίνεται να επηρεάζει καθόλου τους πολίτες της.

Και ο λόγος είναι απλός. Ένα άλλο κράτος, με τα ίδια χρώματα στη σημαία του αλλά σε διαφορετική διάταξη, θα δώσει το «παρών» στη μεγάλη διοργάνωση. Όχι, δεν πρόκειται για αστείο.

Ιρλανδός ιδιοκτήτης παμπ γύρισε τη σημαία της χώρας του ανάποδα και δήλωσε πως σύσσωμη η Ιρλανδία θα στηρίξει την Ακτή Ελεφαντοστού στο Μουντιάλ, προσκαλώντας μάλιστα τους Αφρικανούς φιλάθλους στο μαγαζί του για να παρακολουθήσουν μαζί τους αγώνες.