Ο Ροντινέι δεν χάνει ευκαιρία να δείξει το πόσο δεμένος αισθάνεται με την Ελλάδα από την ημέρα που εντάχθηκε στον Ολυμπιακό και η τελευταία του ανάρτηση στα social media το επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά.

Ο Βραζιλιάνος μπακ δημοσίευσε φωτογραφίες στις οποίες φορά τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας, κερδίζοντας αμέσως τα βλέμματα των φίλων του ποδοσφαίρου.

Μάλιστα, συνόδευσε την ανάρτησή του με ένα χιουμοριστικό μήνυμα προς τον ομοσπονδιακό τεχνικό της Βραζιλίας, Κάρλο Αντσελότι, γράφοντας: «Ο χρόνος σου τελείωσε, έγινα Έλληνας».

Η ιδιαίτερη σχέση του Ροντινέι με τη χώρα και τους φιλάθλους του Ολυμπιακού είναι γνωστή, με τον ίδιο να εκφράζει συχνά τη συμπάθειά του προς την ελληνική κουλτούρα και καθημερινότητα, κάτι που τον έχει κάνει ιδιαίτερα αγαπητό στο κοινό των «ερυθρoλεύκων».