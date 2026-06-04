Χαλαρό και ευχάριστο ήταν το κλίμα στην προπόνηση της εθνικής Βραζιλίας, με ένα απρόοπτο περιστατικό να προσφέρει άφθονο γέλιο στους παρευρισκόμενους.

Πρωταγωνιστές ήταν ο Ριτσάρλισον και ο Κάρλο Αντσελότι, όταν ο Βραζιλιάνος επιθετικός, στην προσπάθειά του να διεκδικήσει την μπάλα, έκανε κατά λάθος τάκλιν στον Ιταλό ομοσπονδιακό τεχνικό.

Ο Αντσελότι βρέθηκε ξαφνικά στο έδαφος, με τους παίκτες και το τεχνικό επιτελείο να αντιμετωπίζουν το συμβάν με χιούμορ.