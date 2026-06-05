Οι βουβουζέλες, ο χαρακτηριστικός ήχος που σημάδεψε το Μουντιάλ του 2010 στη Νότια Αφρική, δεν θα ακουστούν στα γήπεδα του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Η FIFA αποφάσισε να απαγορεύσει τη χρήση τους στις αναμετρήσεις που θα φιλοξενηθούν σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό, βάζοντας τέλος σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα στοιχεία της εξέδρας των τελευταίων δεκαετιών.

Σύμφωνα με τον επίσημο κώδικα συμπεριφοράς της διοργάνωσης, οι φίλαθλοι δεν θα μπορούν να εισέρχονται στα στάδια με βουβουζέλες, αεροκόρνες, σφυρίχτρες ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή που παράγει υπερβολικά δυνατό θόρυβο. Η απόφαση ελήφθη με στόχο τη βελτίωση της εμπειρίας τόσο για τους θεατές στις εξέδρες όσο και για όσους παρακολουθούν τους αγώνες τηλεοπτικά.

Στο στόχαστρο και άλλες συσκευές

Οι απαγορεύσεις της FIFA δεν περιορίζονται μόνο στα ηχητικά μέσα. Εκτός γηπέδων θα μείνουν επίσης οι συσκευές λέιζερ και οι δείκτες ακτίνων λέιζερ, ενώ ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στη συμπεριφορά των φιλάθλων κατά τη διάρκεια των αγώνων.

Παράλληλα, απαγορεύονται οι εισβολές στον αγωνιστικό χώρο, η δημόσια γυμνότητα και κάθε ενέργεια που θεωρείται προσβλητική ή επικίνδυνη για την ομαλή διεξαγωγή των αναμετρήσεων. Μάλιστα, δεν θα επιτρέπεται ούτε η είσοδος επαναχρησιμοποιούμενων μπουκαλιών νερού για λόγους ασφαλείας.

Η FIFA ξεκαθάρισε πως όσοι παραβιάζουν τους κανονισμούς ενδέχεται να μην εισέρχονται στα γήπεδα ή να απομακρύνονται άμεσα από τις εγκαταστάσεις.