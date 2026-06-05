Ο ηθοποιός Τζέιμς Χάντι, γνωστός από τις ταινίες «Top Gun: Maverick» και «Logan», βρήκε τραγικό θάνατο στο Λος Άντζελες. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 81χρονος δολοφονήθηκε από τον γιο της συντρόφου του, μέσα σε κατοικία στην περιοχή Ταρζάνα, το πρωί της Τετάρτης 4 Ιουνίου 2026.

Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι ο ύποπτος συνελήφθη αφότου κάλεσε ο ίδιος στο 911, δηλώνοντας: «Είμαι ο γιος του ανθρώπου. Μόλις σκότωσα τον άνθρωπο της αμαρτίας». Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, εντόπισαν τον Χάντι αναίσθητο στην μπροστινή αυλή του σπιτιού, με τραύμα από μαχαίρι στο στήθος. Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της περιοχής, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Σε δελτίο Τύπου της αστυνομίας αναφέρεται ότι ο 44χρονος Μάικλ Γκλέντχιλ ειδοποίησε τους αστυνομικούς μέσω κινητού τηλεφώνου και παραδέχθηκε πως ήταν ο δράστης που αναζητούσαν. Ο Γκλέντχιλ διέμενε στο ίδιο σπίτι με τη μητέρα του, η οποία, σύμφωνα με τις αρχές, είχε σχέση με τον Χάντι.

Οι ντετέκτιβ εκτιμούν ότι πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό και δεν υπάρχει απειλή για το κοινό. Ο Γκλέντχιλ συνελήφθη και οδηγήθηκε στις φυλακές Βαν Νάις, όπου του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για φόνο. Η εγγύησή του ορίστηκε στα 2 εκατομμύρια δολάρια.

Η καριέρα του Τζέιμς Χάντι

Ο Χάντι είχε μια μακρά πορεία στον κινηματογράφο και την τηλεόραση, με περισσότερες από 150 συμμετοχές από τη δεκαετία του 1970. Πιο πρόσφατα, εμφανίστηκε ως μπάρμαν δίπλα στην Τζένιφερ Κόνελι στη συνέχεια του 2022 «Top Gun: Maverick», ενώ το 2017 συμμετείχε στην ταινία «Logan» με τον Χιου Τζάκμαν.

Το 2021 υποδύθηκε τον Πατέρα ΜακΓκάφιν στην κωμωδία «Senior Entourage». Ο σκηνοθέτης της ταινίας, Μπράιαν Κόνορς, είχε γράψει στα κοινωνικά δίκτυα πως ο Χάντι ήταν ένας από τους «καλύτερους ηθοποιούς χαρακτήρων που γνωρίζω».

Κατά τη διάρκεια της μακρόχρονης καριέρας του, ο Χάντι συμμετείχε επίσης σε δημοφιλείς τηλεοπτικές σειρές, όπως τα «Alias», «Criminal Minds», «NCIS: Los Angeles», «Rizzoli & Isles», «CSI: NY» και «Cold Case».