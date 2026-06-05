Σύλληψη γνωστού τραγουδιστή στη Σύρο για υπόθεση αποπλάνησης ανηλίκου προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον και αντιδράσεις. Ο 44χρονος καλλιτέχνης αρνείται τις κατηγορίες, δηλώνοντας πως «είναι όλα ψέματα».

Όπως αναφέρει το syrostoday.gr, ο τραγουδιστής συνελήφθη το μεσημέρι της 2ας Ιουνίου στη Σύρο, καθώς εκκρεμούσε σε βάρος του βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Σύρου για υπόθεση αποπλάνησης παιδιού κατ’ εξακολούθηση.

Μετά από απόφαση του δικαστηρίου, του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης χωρίς αναστολή και αναμένεται να οδηγηθεί σε σωφρονιστικό κατάστημα για να εκτίσει την ποινή του.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Star, στο κινητό μιας 14χρονης εντοπίστηκαν μηνύματα που φέρεται να αντάλλασσε μαζί της ο τραγουδιστής το 2025. Οι γονείς του κοριτσιού εντόπισαν το υλικό και προχώρησαν σε καταγγελία στις αρχές το 2026.

Φίλη του κατηγορούμενου δήλωσε: «Δεν υπήρχε κάτι τέτοιο. Πιστεύω ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Είναι ένας ευχάριστος άνθρωπος γενικά, έχει κοινωνικές επαφές. Καταλαβαίνετε ότι ένας διασκεδαστής μιλάει με όλον τον κόσμο. Εγώ το αποκλείω, πιστεύω ότι τα μυαλά του τα έχει στο κεφάλι του. Επειδή είναι πολύ κοινωνικός άνθρωπος και λόγω της δουλειάς του, και πολύ χαρούμενος και ευχάριστος, προφανώς κάπως έτσι έχει γίνει το μπέρδεμα».

Από την πλευρά της οικογένειας του παιδιού, η πρώτη αντίδραση ήταν συγκρατημένη: «Έχουμε εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη». Ο κατηγορούμενος, λίγο πριν οδηγηθεί στις φυλακές, ένιωσε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του νησιού.

Η φίλη του προσθέτει: «Ο νόμος είναι σαφής και όλα είναι στα χέρια της Δικαιοσύνης, που ελπίζω να λειτουργήσει, ό,τι κι αν είναι αυτό».

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, ο τραγουδιστής φέρεται να επαναλάμβανε σε συγγενείς και φίλους ότι «είναι όλα ψέματα», υποστηρίζοντας πως η ανήλικη τού είχε πει ότι είναι 16 ετών και σύχναζε στα μαγαζιά όπου εμφανιζόταν, στέλνοντάς του μηνύματα.

Πλέον, ο γνωστός τραγουδιστής βρίσκεται στη θέση του κατηγορούμενου και θα οδηγηθεί στις φυλακές Γρεβενών για την έκτιση της ποινής του.

Η είδηση μεταδόθηκε νωρίτερα και στο Mega και την εκπομπή Buongiorno.