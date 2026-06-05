Ο Κινέζος Πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ πρόκειται να πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στη Βόρεια Κορέα τη Δευτέρα, σύμφωνα με τηλεγράφημα της κινεζικής κρατικής τηλεόρασης CCTV. Ο Κινέζος πρόεδρος ενισχύει τον ρόλο του ως κεντρικού παράγοντα στη διεθνή διπλωματία, μετά τις πρόσφατες επαφές του με τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Η επίσκεψη αυτή, η πρώτη του Σι στη Βόρεια Κορέα από το 2019, θα διαρκέσει μέχρι την Τρίτη και πραγματοποιείται έπειτα από πρόσκληση του Κιμ Γιονγκ Ουν, όπως ανακοίνωσε η CCTV. Η Κίνα παραμένει παραδοσιακά ο βασικότερος διπλωματικός, οικονομικός και πολιτικός υποστηρικτής της Πιονγκγιάνγκ, η οποία τελεί υπό σειρά κυρώσεων του ΟΗΕ.

Πρόκειται επίσης για την πρώτη επίσημη επίσκεψη στο εξωτερικό που πραγματοποιεί φέτος ο Κινέζος πρόεδρος, ο οποίος τον Μάιο είχε υποδεχθεί στο Πεκίνο τους Αμερικανό και Ρώσο ομολόγους του. «Η Κίνα συναντάται με ηγέτες από όλο τον κόσμο, συντονίζοντας θέσεις και διαδραματίζοντας μεσολαβητικό ρόλο», δήλωσε στο AFP ο Λιμ Έουλ-τσουλ, ειδικός σε θέματα Βόρειας Κορέας στο Πανεπιστήμιο Κιουνγκνάμ της Νότιας Κορέας.

Ο ίδιος εκτίμησε ότι καθώς η Κίνα ενισχύει την παγκόσμια επιρροή της, επιδιώκει να φέρει την Πιονγκγιάνγκ πιο κοντά στη δική της διπλωματική σφαίρα, ώστε να την καταστήσει εταίρο στην προώθηση μιας πιο πολυμερούς διεθνούς τάξης. Σύμφωνα με την Εθνική Επιτροπή για τη Βόρεια Κορέα, think tank με έδρα την Ουάσιγκτον, το 2022 η Πιονγκγιάνγκ εξαρτιόταν από την Κίνα για σχεδόν το 95% του εμπορίου της και το 85% των εξαγωγών της.

Ενίσχυση δεσμών και ισορροπία με τη Μόσχα

Τα τελευταία χρόνια, η Βόρεια Κορέα έχει ενισχύσει τις σχέσεις της με τη Μόσχα, ιδιαίτερα μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022. Σύμφωνα με ειδικούς, η Πιονγκγιάνγκ έχει παράσχει στρατεύματα και εξοπλισμό στη Ρωσία, λαμβάνοντας ως αντάλλαγμα τεχνολογική υποστήριξη στον στρατιωτικό τομέα.

Με την επιλογή της Βόρειας Κορέας για το πρώτο του ταξίδι στο εξωτερικό το 2026, ο Σι επιδιώκει να αντικρούσει «την κυρίαρχη ανάλυση στις δυτικές πρωτεύουσες ότι η Πιονγκγιάνγκ έχει μετακινηθεί προς την τροχιά της Μόσχας», σημείωσε ο Σέονγκ-Χιόνγκ Λι, αναλυτής του Ιδρύματος George H. W. Bush για τις Σχέσεις Κίνας-ΗΠΑ.

Παρόμοια άποψη εξέφρασε και ο Τζον Ντελούρι της Asia Society, επισημαίνοντας ότι «το έμμεσο μήνυμα της κινεζικής πλευράς είναι παραμένουμε οι βασικοί παράγοντες σε ό,τι αφορά τη Βόρεια Κορέα», με αποδέκτη, μεταξύ άλλων, και τη Ρωσία.

Η τελευταία συνάντηση Σι και Κιμ πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο στο Πεκίνο, στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 80 χρόνια από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, παρουσία και του Πούτιν. Κατά την προηγούμενη επίσκεψή του στη Βόρεια Κορέα το 2019, ο Σι είχε μιλήσει για την «άρρηκτη φιλία» των δύο χωρών.

Πυρηνικό πρόγραμμα και περιφερειακή σταθερότητα

Ο Κινέζος υπουργός Εξωτερικών Ουάνγκ Γι είχε δηλώσει τον Απρίλιο ότι Πεκίνο και Πιονγκγιάνγκ πρέπει να «ενισχύσουν την επικοινωνία και τον συντονισμό σε σημαντικά διεθνή και περιφερειακά ζητήματα» και να «διατηρήσουν στενή επικοινωνία και ανταλλαγές».

Σύμφωνα με τον Χονγκ Μιν, αναλυτή του Κορεατικού Ινστιτούτου για την Εθνική Ένωση, μία από τις βασικές προτεραιότητες της Κίνας είναι να παρακολουθεί στενά το πυρηνικό πρόγραμμα της Βόρειας Κορέας, το οποίο παρουσιάζει «εξαιρετικά γρήγορες» εξελίξεις. «Αν η Βόρεια Κορέα υιοθετήσει προκλητική και πολεμική συμπεριφορά, θα μπορούσε να προκαλέσει περιφερειακή κρίση, αντίθετη με τα συμφέροντα της Κίνας», ανέφερε.

Ο Κιμ ανακοίνωσε πρόσφατα την «εκθετική» αύξηση των πυρηνικών δυνάμεων της χώρας, σύμφωνα με το πρακτορείο KCNA. Η Πιονγκγιάνγκ θεωρεί ότι το πυρηνικό της οπλοστάσιο αποτελεί εγγύηση ασφάλειας απέναντι σε κάθε πιθανή εισβολή ή ανατροπή του καθεστώτος, ενώ έχει εντείνει τη ρητορική της κατά της Νότιας Κορέας, την οποία χαρακτηρίζει «το πιο εχθρικό κράτος».

Η διπλωματική στρατηγική του Πεκίνου

Πολλοί αναλυτές εκτιμούν ότι η αυξημένη διπλωματική κινητικότητα της Κίνας αντανακλά την πρόθεσή της να παρουσιαστεί ως σταθερή εναλλακτική έναντι των πιο απρόβλεπτων Ηνωμένων Πολιτειών υπό τον Τραμπ. Από τον Δεκέμβριο, αρκετοί σύμμαχοι της Ουάσιγκτον –μεταξύ αυτών ο Εμανουέλ Μακρόν, ο Φρίντριχ Μερτς και ο Κιρ Στάρμερ έχουν επισκεφθεί το Πεκίνο.