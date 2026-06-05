Ο αριθμός των Κινέζων μαθητών που συμμετέχουν φέτος στις εισαγωγικές εξετάσεις για τα πανεπιστήμια (gaokao), οι οποίες ξεκινούν την Κυριακή, μειώθηκε αισθητά κατά 450.000 άτομα, φτάνοντας συνολικά τα 12,9 εκατομμύρια σε σύγκριση με πέρυσι. Η πτώση αυτή αποδίδεται στο γεγονός ότι ολοένα περισσότεροι έφηβοι επιλέγουν να μην συνεχίσουν τις πανεπιστημιακές σπουδές τους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Παιδείας την Τετάρτη, η μείωση καταγράφεται ενώ συρρικνώνεται ο πληθυσμός των εφήβων που βρίσκονται σε ηλικία φοίτησης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, παράλληλα με τη δύσκολη αγορά εργασίας όπου η ανεργία μεταξύ των νέων 16-24 ετών ξεπερνά το 16%.

Οι αναλυτές προβλέπουν ότι το ποσοστό ανεργίας θα επιδεινωθεί περαιτέρω, καθώς φέτος το καλοκαίρι αναμένεται να εισέλθουν στην αγορά εργασίας 12,7 εκατομμύρια πτυχιούχοι – αριθμός-ρεκόρ.

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά παρατηρείται πτώση των εγγραφών στις εθνικές εισαγωγικές εξετάσεις, γνωστές ως «gaokao», μετά τη μείωση κατά 70.000 υποψηφίους πέρυσι σε σχέση με το 2024.

About 12.9 million Chinese students will sit this year’s national college entrance exam, also known as the #gaokao, starting June 7, down from 13.35 million last year, the Ministry of Education announced yesterday. pic.twitter.com/5rXb4wFit3 — Yicai 第一财经 (@yicaichina) June 4, 2026

Το υπουργείο δεν προέβη σε σχόλιο σχετικά με την κάμψη του αριθμού, περιορίστηκε όμως στη δέσμευση ότι «θα εξαλείψει κάθε παράνομη ή αντικανονική ενέργεια, όπως παραπλανητική διαφήμιση, υπέρογκα δίδακτρα, οργανωμένη απάτη ή αντιγραφή».

Η τάση φυγής από τα πανεπιστήμια εντείνεται, καθώς περισσότεροι μαθητές στρέφονται σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, τα οποία συχνά οδηγούν σε άμεση εξασφάλιση θέσεων πλήρους απασχόλησης.

Τον Μάιο, εκατοντάδες γονείς σχημάτιζαν ουρές έξω από σχολή επαγγελματικής εκπαίδευσης στο Πεκίνο, προκειμένου να εγγράψουν τα παιδιά τους για μόλις 30 διαθέσιμες θέσεις, σύμφωνα με τοπικά μέσα.

Στη Σαγκάη, τα κολλέγια επαγγελματικής κατάρτισης σημείωσαν αύξηση 15% στις εγγραφές τους σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πριν από τρία χρόνια.

Για τα εκατομμύρια των φετινών υποψηφίων, το κινεζικό υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε την αναβάθμιση των μέτρων ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων «προηγμένων συστημάτων επιτήρησης για την αποτροπή αντιγραφής με χρήση σύγχρονης τεχνολογίας από συσκευές όπως κινητά τηλέφωνα και έξυπνα γυαλιά».