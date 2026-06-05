Η νομική ομάδα του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αρνήθηκε να παραδώσει οικονομικά στοιχεία που ζήτησαν οι δικηγόροι του BBC, στο πλαίσιο της αγωγής δυσφήμισης ύψους 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων που έχει καταθέσει ο Αμερικανός πρόεδρος κατά του βρετανικού ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που επικαλούνται οι Financial Times.

Ο Τραμπ κατηγορεί το BBC ότι «σκόπιμα, κακόβουλα και παραπλανητικά αλλοίωσε» ομιλία του σε ντοκιμαντέρ της εκπομπής Panorama, ώστε να εμφανίζεται ότι παρότρυνε τους υποστηρικτές του να εισβάλουν στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου 2021.

Ο Αμερικανός πρόεδρος διεκδικεί αποζημίωση 10 δισ. δολαρίων, υποστηρίζοντας ότι το ντοκιμαντέρ προκάλεσε σοβαρή βλάβη στη φήμη του και επηρέασε αρνητικά «την αξία του εμπορικού του σήματος, των ακινήτων και των επιχειρήσεών του».

Το αίτημα του BBC και η άρνηση του καταπιστεύματος

Στο πλαίσιο της υπερασπιστικής του γραμμής, το BBC ζήτησε να εξετάσει τον πραγματικό οικονομικό αντίκτυπο που είχε το ντοκιμαντέρ. Για τον λόγο αυτό απέστειλε κλήτευση στο «Donald J. Trump Revocable Trust», το καταπίστευμα που διαχειρίζεται τα επιχειρηματικά συμφέροντα και τα περιουσιακά στοιχεία του προέδρου. Διαχειριστής του είναι ο μεγαλύτερος γιος του, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ.

Οι δικηγόροι του BBC ζήτησαν οικονομικά έγγραφα σχετικά με την αξία των περιουσιακών στοιχείων, τα αποθέματα, τις συμμετοχές και τις ιδιοκτησίες του καταπιστεύματος. Το αίτημα αφορά σχεδόν 400 εταιρείες που ανήκουν ή συνδέονται με το trust, καθώς και φορολογικές δηλώσεις και άλλα οικονομικά στοιχεία.

Τα δικαστικά έγγραφα δείχνουν ότι οι δικηγόροι του Τραμπ και του καταπιστεύματος οι οποίοι είναι οι ίδιοι υπέβαλαν επανειλημμένες ενστάσεις, υποστηρίζοντας πως το BBC επιχειρεί μια «αλιευτική έρευνα» χωρίς συγκεκριμένη βάση. Επίσης, τονίζουν ότι το trust, ως μη διάδικος στην υπόθεση, δεν υποχρεούται να ανταποκριθεί ουσιαστικά στα αιτήματα.

Η πλευρά Τραμπ χαρακτήρισε επίσης «παράλογο» και «ακατάλληλο» το χρονικό περιθώριο των 30 ημερών που ζήτησε το BBC για την παράδοση «δεκάδων χιλιάδων εγγράφων από εκατοντάδες τρίτα μέρη».

Αντιπαράθεση για τα δικαστικά αιτήματα

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα του Μαΐου, η νομική ομάδα του Τραμπ είχε υποβάλει 503 αιτήματα παραγωγής εγγράφων προς το BBC, το οποίο παρέδωσε περισσότερες από 45.000 σελίδες. Αντίθετα, η πλευρά Τραμπ δεν είχε παραδώσει κανένα οικονομικό στοιχείο.

Το BBC υποστήριξε σε δική του κατάθεση ότι η προσπάθεια του Τραμπ να καθυστερήσει τη διαδικασία συνδέεται με την «κατηγορηματική άρνηση» του καταπιστεύματος να συμμορφωθεί με την κλήτευση, παρά τον ισχυρισμό του προέδρου περί οικονομικής ζημίας.

Παράλληλα, το BBC έχει ζητήσει την απόρριψη της αγωγής, υποστηρίζοντας ότι το επίμαχο ντοκιμαντέρ δεν προβλήθηκε ποτέ στις Ηνωμένες Πολιτείες και συνεπώς η υπόθεση δεν υπάγεται στη δικαιοδοσία δικαστηρίου της Φλόριντα.

Αίτημα για απομάκρυνση δικαστού

Η νομική ομάδα του Τραμπ ζήτησε επίσης την αντικατάσταση της δικαστού Ενζολικέ Α. Λετ, η οποία επιβλέπει τη διαδικασία συλλογής αποδεικτικών στοιχείων, καθώς και την αναβολή της υπόθεσης. Οι δικηγόροι του προέδρου υποστηρίζουν ότι η δικαστής είχε στο παρελθόν επαγγελματική σχέση με πρόσωπο που φέρεται να διατηρούσε στενούς δεσμούς με τη Χίλαρι Κλίντον και είχε εμπλακεί σε άλλη υπόθεση που αφορούσε τον Τραμπ.

Το BBC αντέδρασε, υποστηρίζοντας ότι το αίτημα απομάκρυνσης της δικαστού στηρίζεται μόνο σε έναν ατεκμηρίωτο ισχυρισμό περί μεροληψίας. «Ο Τραμπ και το καταπίστευμά του φαίνεται πλέον να ανησυχούν για το ενδεχόμενο η δικαστής Λετ να επιλύσει αυτή τη διαφορά, σε τέτοιο βαθμό ώστε να ζητούν την απομάκρυνσή της από την υπόθεση», αναφέρεται στην κατάθεση του BBC.

Η δικαστής Λετ είχε στο παρελθόν αναλάβει την επίβλεψη της διαδικασίας σε αγωγή του Τραμπ κατά της Capital One, για το κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών του Trump Organization μετά τα γεγονότα της 6ης Ιανουαρίου. Αργότερα απομακρύνθηκε από εκείνη την υπόθεση χωρίς να δοθεί επίσημη εξήγηση.

Η θέση του BBC και η αντίδραση Τραμπ

Το BBC έχει ήδη ζητήσει συγγνώμη από τον Τραμπ για το ντοκιμαντέρ Panorama, το οποίο προβλήθηκε τον Οκτώβριο του 2024, ωστόσο απορρίπτει τον ισχυρισμό ότι στοιχειοθετείται δυσφήμιση. Η υπόθεση είχε οδηγήσει στις παραιτήσεις του γενικού διευθυντή του BBC, Τιμ Ντέιβι, και της διευθύντριας ειδήσεων, Ντέμπορα Τέρνες.

Σε δήλωσή του στους Financial Times, εκπρόσωπος της νομικής ομάδας του Τραμπ ανέφερε ότι το BBC φέρει ευθύνη επειδή «σκόπιμα και κακόβουλα δυσφήμησε τον πρόεδρο παραποιώντας και αλλοιώνοντας την ομιλία του». Πρόσθεσε ότι «καμία νομική μεθόδευση δεν μπορεί να αλλάξει αυτό το γεγονός» και ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα συνεχίσει να ζητά λογοδοσία από το BBC και όσους διακινούν ψευδείς ειδήσεις.