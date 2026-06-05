Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε μέσω ανάρτησής του στο Instagram στην πρώτη ημέρα εθελοντικής στράτευσης γυναικών στην Ελλάδα, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συμμετοχής και των δύο φύλων στην υπηρεσία προς την πατρίδα.

Η ανάρτηση συνοδευόταν από φωτογραφία μιας γυναίκας εθελόντριας και το μήνυμα ότι ο στρατός και η στρατιωτική θητεία αποτελούν πλέον κοινή υπόθεση ανδρών και γυναικών. Η πρωτοβουλία αυτή παρουσιάστηκε ως ένα βήμα ισότητας και ενδυνάμωσης μέσα στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Μητσοτάκης για εθελοντική στράτευση γυναικών: Συμβολική η στιγμή

Το πρωί της Πέμπτης, 4 Ιουνίου 2026, 72 γυναίκες έγραψαν ιστορία κατατασσόμενες για πρώτη φορά εθελοντικά στον Ελληνικό Στρατό. Η στιγμή χαρακτηρίστηκε συμβολική, καθώς σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τη συμμετοχή των γυναικών στην εθνική άμυνα.

Οι πρώτες εθελόντριες παρουσιάστηκαν στο ΚΕΥΠ Λαμίας, όπου φόρεσαν τη στρατιωτική τους στολή και τις αρβύλες, γεμάτες περηφάνια και αγωνία για την εκπαίδευση που πρόκειται να λάβουν και την αποστολή που αναλαμβάνουν να υπηρετήσουν.

Η ορκωμοσία τους έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 26 Ιουνίου.