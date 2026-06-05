Σπάνιο χρυσό δαχτυλίδι που χρονολογείται από τη Ρωμαϊκή περίοδο ανακαλύφθηκε στη νοτιοδυτική Αγγλία, φέρνοντας στο φως ένα μοναδικό εύρημα με ιστορική σημασία.

Ο Κέβιν Μίντο, φορτηγατζής και πρώην στρατιώτης, εντόπισε το αντικείμενο ενώ εξερευνούσε με ανιχνευτή μετάλλων ένα χωράφι στο Σόμερσετ. Η ανακάλυψη έγινε τυχαία, όμως αποδείχθηκε εξαιρετικής αξίας.

Το δαχτυλίδι, που πλέον ανήκει στον φιλανθρωπικό οργανισμό South West Heritage Trust, πρόκειται να εκτεθεί στο Μουσείο του Σόμερσετ, ώστε να είναι προσβάσιμο στο κοινό.

Η ανακάλυψη στο Σόμερσετ

Το χρυσό δαχτυλίδι, βάρους 48 γραμμαρίων, φέρει πολύτιμο λίθο με παράσταση της Θεάς Νίκης πάνω σε άρμα που σέρνουν δύο άλογα. Ο 68χρονος Μίντο δήλωσε στο CNN ότι αρχικά δεν είχε αντιληφθεί τη σημασία του ευρήματος και χρειάστηκε χρόνο για να συνειδητοποιήσει την αξία του.

Έναν χρόνο πριν, είχε εντοπίσει στο ίδιο χωράφι θησαυρό ρωμαϊκών νομισμάτων και από τότε επέστρεφε τακτικά στην περιοχή. «Είναι το όνειρο κάθε ανιχνευτή να βρει έναν θησαυρό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τη βρετανική νομοθεσία, όσοι εντοπίζουν αντικείμενα που θεωρούνται «θησαυρός» υποχρεούνται να τα δηλώνουν στις τοπικές αρχές, προκειμένου να διεξαχθεί έρευνα. Αν το εύρημα κριθεί σημαντικό, τα μουσεία μπορούν να υποβάλουν αίτηση για την απόκτησή του, με τη διαδικασία να εποπτεύεται από το Βρετανικό Μουσείο.

Η αμοιβή για την ανακάλυψη συνήθως μοιράζεται μεταξύ του ανιχνευτή και του ιδιοκτήτη της γης. Ο Μίντο ανέφερε ότι μοίρασε το ποσό με έναν φίλο του και κατάφερε να αποπληρώσει δάνειο για το σπίτι του. «Είναι λίγο απίστευτο αυτό που συνέβη», είπε και πρόσθεσε ότι:«Μόνο όταν είδα το δαχτυλίδι στο Βρετανικό Μουσείο κατάλαβα πραγματικά τη σημασία του. Είναι μοναδικό για τη Βρετανία δεν έχει βρεθεί κάτι παρόμοιο».

Η ιστορική αξία του ευρήματος

Σε δελτίο Τύπου του South West Heritage Trust, το δαχτυλίδι χαρακτηρίζεται «εξαιρετική» και «ασύγκριτη ανακάλυψη» για τη Βρετανία. Η ανώτερη επιμελήτρια του οργανισμού, Αμάλ Κρέισχεχ, εξήγησε ότι το αντικείμενο «ρίχνει φως στο πώς οι Ρωμαίοι κάτοικοι της περιοχής ζούσαν σε μια περίοδο αναταραχής από το 286 έως το 296 μ.Χ.», εκτιμώντας ότι πιθανότατα θάφτηκε γύρω στο 297 μ.Χ.

Η ίδια πρόσθεσε: «Πιστεύουμε ότι το δαχτυλίδι ανήκε σε κάποιον πλούσιο, ίσως σε άτομο που συμμετείχε στην τοπική διοίκηση ή διέθετε αγροτική περιουσία στο νότιο Σόμερσετ, το οποίο ήταν ιδιαίτερα εύπορη περιοχή εκείνη την εποχή».

Το δαχτυλίδι και τα ρωμαϊκά νομίσματα θα εκτεθούν σύντομα στο Μουσείο του Σόμερσετ, ενώ προς το παρόν παρουσιάζονται σε μαθητές τοπικών σχολείων στο πλαίσιο εκπαιδευτικού προγράμματος κοινοτικής συμμετοχής.