Επίθεση αρκούδας δέχθηκε τουρίστας στη Ρουμανία, όταν προσπάθησε να ταΐσει το άγριο ζώο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά. Ο άνδρας άρχισε να ουρλιάζει καθώς η αρκούδα όρμησε προς το μέρος του, προκαλώντας του βαθιά τραύματα.

Το περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη εβδομάδα, όταν ο Βούλγαρος οδηγός Γκεόργκι Μπίζεφ σταμάτησε το αυτοκίνητό του δίπλα σε μια μητέρα αρκούδα και το μικρό της, στο διαβόητο «πέρασμα αρκούδας» της Ρουμανίας. Ο Μπίζεφ θέλησε να ταΐσει τα ζώα, χωρίς να υπολογίσει τον κίνδυνο.

🇷🇴 Terrifying moment in Romania: A mother bear violently attacked a car after a tourist tried to feed her and her cub. Georgi Bizhev had his window smashed and arm mauled as the bear tried to drag him out. “I entered its environment, it was a mistake,” he admitted. Seatbelt… — Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 4, 2026

Σύμφωνα με το υλικό που δημοσίευσε το Jam Press, η αρκούδα όρμησε ξαφνικά στο αυτοκίνητο, σηκώθηκε στα πίσω πόδια της και επιχείρησε να μπει μέσα από το παράθυρο, ενώ ο οδηγός και ο συνοδηγός ούρλιαζαν έντρομοι.

Ο 46χρονος Μπίζεφ υπέστη σοβαρά τραύματα από δάγκωμα στο αριστερό του χέρι, το οποίο χρησιμοποίησε για να προστατεύσει το πρόσωπό του από τα δόντια και τα νύχια του ζώου. Όπως δήλωσε, η ζώνη ασφαλείας ήταν αυτή που τον έσωσε, καθώς εμπόδισε την αρκούδα να τον τραβήξει έξω από το όχημα.

«Είδα τα αυτιά της αρκούδας να τεντώνονται και πήδηξε πάνω μου», είπε σε τοπικό μέσο ενημέρωσης, σύμφωνα με το Jam Press. «Προσπάθησε να με αρπάξει και να με τραβήξει έξω από το αυτοκίνητο».

A Bulgarian tourist was bitten on the arm by a brown bear after he and his group illegally fed the animal from their car on Romania’s Transfăgărășan road near Vidraru Dam. He was hospitalized but is recovering and faces a fine. This is the second such incident on the same road pic.twitter.com/11XBs7hPao — People’s news Channel (@peoplesnews2024) June 3, 2026

Ο Μπίζεφ, πρώην πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομάδας Λοκομοτίβ Γκόρνα Οριαχόβιτσα, υποβλήθηκε σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση, όπως μετέδωσε το Radio Bulgaria.

Το περιστατικό στο Transfăgărășan

Η επίθεση συνέβη στον ορεινό αυτοκινητόδρομο Transfăgărășan, κοντά στο φράγμα Vidraru, περιοχή γνωστή για τις συχνές εμφανίσεις αρκούδων. Παρά τις προειδοποιήσεις των αρχών, πολλοί τουρίστες συνεχίζουν να σταματούν για να φωτογραφίσουν ή να ταΐσουν τα άγρια ζώα.

Σύμφωνα με τον Μπίζεφ, αν και είναι παράνομο να ταΐζεις αρκούδες στη Ρουμανία πράξη που τιμωρείται με υψηλό πρόστιμο, σε αρκετές στάσεις του δρόμου πωλούνται ακόμη τρόφιμα για τον σκοπό αυτό, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο παρόμοιων επιθέσεων στο μέλλον.