Η Κέιτ Μίντλετον, πριγκίπισσα της Ουαλίας, κατά τη διάρκεια επίσκεψής της στο ογκολογικό κέντρο The Christie NHS Foundation Trust στο Μάντσεστερ, προχώρησε σε ένα σπάνιο προσωπικό σχόλιο σχετικά με το πώς η δική της εμπειρία με τον καρκίνο επηρέασε τους ανθρώπους που αγαπά.

Κατά την επίσκεψη, η Κέιτ Μίντλετον συνάντησε την 30χρονη ασθενή Κλερ Λορέντε και την οικογένειά της. Η στιγμή ήταν ιδιαίτερα συγκινητική, καθώς η νεαρή μητέρα είχε μόλις ολοκληρώσει τον κύκλο θεραπειών της για καρκίνο του μαστού.

«Μπράβο σου!» είπε η πριγκίπισσα της Ουαλίας, αγκαλιάζοντας την ασθενή και χαρακτηρίζοντας την ημέρα «εκπληκτική», σύμφωνα με βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram το βρετανικό περιοδικό Hello!.

Στη συνέχεια, η Κέιτ απευθύνθηκε στον σύντροφο της 30χρονης, λέγοντας: «Ξέρω ότι είναι εξίσου δύσκολο για τις οικογένειες και τα αγαπημένα πρόσωπα. Ξέρω πόσο δύσκολο ήταν για τα παιδιά μου και τους γονείς μου. Το περνάς μαζί τους».

Η πριγκίπισσα πλησίασε επίσης το μωρό της Λορέντε και του είπε τρυφερά: «Δεν είναι πολύ γενναία η μαμά;», προκαλώντας χαμόγελα στους παρευρισκόμενους.

Η επίσκεψη της Κέιτ Μίντλετον στο ογκολογικό κέντρο του Μάντσεστερ είχε στόχο να αναδείξει τη σημασία της ολιστικής φροντίδας των ασθενών με καρκίνο και της υποστήριξης των οικογενειών τους κατά τη διάρκεια της θεραπείας.